سفر تصویری به قلب تاریخ شیراز + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u060c \u0634\u0647\u0631 \u0634\u0639\u0631 \u0648 \u0634\u06a9\u0648\u0647\u060c \u062f\u0631 \u062f\u0644 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0646\u062c\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062c\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0632 \u0627\u0631\u06af \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u200c\u062e\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0622\u0631\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u062d\u0627\u0641\u0638\u060c \u0647\u0631 \u06af\u0648\u0634\u0647\u200c\u0627\u0634 \u06cc\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0631 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u063a\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n