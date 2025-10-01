معاون اول قوه قضاییه از هیئت مدیره بنیاد تعاون و رفاه کارکنان خواست در جذب تسهیلات رفاهی برای کارکنان برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثری انجام دهند و گفت: تامین مسکن برای کارکنان باید از اهداف کلان و درازمدت قوه قضاییه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین جلسه بنیاد تعاون و رفاه کارکنان قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رئیس هیئت امنا، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بنیاد تعاون و رفاه کارکنان قوه قضاییه با هدف بررسی راهکار‌های مناسب برای پروژه‌های تعاونی، روز گذشته در سالن شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضائیه برگزار شد.

در این جلسه، حجت‌الاسلام خلیلی با قدردانی از اهتمام اعضای هیئت مدیره بنیاد تعاون به واسطه پیگیری‌های جدی تا حصول نتیجه به ویژه در بخش‌هایی که با مسکن، رفاهیات کارکنان دستگاه قضایی مرتبط است، هم‌گرایی و هم افزایی همه اعضا را منشا خیرات و برکات فراوانی برشمرد و با تأکید بر اهمیت تأمین زمین به عنوان گام نخست در توسعه پروژه‌های قوه قضاییه بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. 

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با فعالیت‌های این بنیاد گفت: این اقدامات در راستای بهبود رفاه و آسایش کارکنان قوه قضاییه، تقویت بنیه مالی همکاران و تأمین مسکن مناسب برای آنان صورت می‌گیرد. 

خلیلی بیان کرد: هرچند که سابقه پیگیری برای تشکیل بنیاد تعاون و رفاه کارکنان قوه قضاییه به چندسال پیش برمی‌گردد، اما هیچ وقت عملیاتی نشده بود، اما با تأکید رئیس قوه قضاییه پس از برگزاری جلسات تخصصی متعدد با همکاری مشترک معاونت مالی و پشتیبانی و معاونت اول و سایر بخش‌های مرتبط، اساسنامه تشکیل بنیاد تعاون کارکنان قوه قضائیه تدوین و در تاریخ ۱۴۰۲ آبان ۲۱ به امضای ریاست قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد.

معاون اول دستگاه قضا از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره خواست در جذب تسهیلات رفاهی برای کارکنان برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثری انجام دهند و اظهار داشت: تامین مسکن برای کارکنان باید از اهداف کلان و درازمدت قوه قضاییه باشد و این مورد باید با نگاه راهبردی و با اولویت دادن به کرامت و انگیزه نیروی انسانی انجام شود.

وی افزود: در شرایط فعلی، مدیران باید با جسارت، پیگیری و نگاه انسانی از این فرصت بهره ببرند و بدانند که کارکنان راضی، سلامت دستگاه قضایی و جامعه را نیز تضمین می‌کنند. مصوبات هیات امنا و مفاد دستورالعمل رفاهی کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد و لازم الاجراست. 

در ادامه جلسه، روند پیگیری موضوعات و مسائل مرتبط با بنیاد تعاون و رفاه کارکنان بررسی و اقدامات انجام شده مرور و در همین راستا مقرر شد موارد مطروحه در جلسه توسط اعضا تا حصول نتیجه پیگیری شود. همچنین تصمیماتی جهت تسریع در شناسایی فرصت‌های مناسب و پیگیری مذاکرات با مراجع ذیربط اتخاذ شد و بر تداوم جلسات اعضای هیئت مدیره تا حصول نتیجه نهایی تأکید شد.

در پایان هریک از اعضای هیئت مدیره بنیاد تعاون به ارائه گزارش و عملکرد بخش‌های مختلف، چالش‌ها، دغدغه‌ها و ظرفیت‌های همکاری با دستگاه‌های اجرایی مرتبط پرداختند.

منبع: قوه قضاییه

