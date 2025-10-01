نمایندگان ویژه قطر و قزاقستان درباره وضعیت افغانستان گفت‌وگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- فیصل بن عبدالله الهنزاب، نماینده ویژه وزیر خارجه قطر با یرکین توکوموف، نماینده ویژه رییس‌جمهور قزاقستان برای افغانستان، دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف درباره وضعیت سیاسی، امنیتی و انسانی در افغانستان، گفت‌وگو کردند و بر اهمیت همکاری‌های مشترک برای حل بحران‌ها و بهبود شرایط در افغانستان تاکید شده است. 

طرفین بر ضرورت هماهنگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حمایت از مردم افغانستان، به‌ویژه در زمینه‌های بشردوستانه و آموزشی، توافق کرده و از تلاش‌ها برای تقویت دیپلماسی و گفت‌وگوهای سازنده استقبال کردند.

