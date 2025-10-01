خلبان بازنشسته انگلیسی و عضو ناوگان صمود تاکید کرد که حملات اسرائیل تنها باعث شده تا فعالان برای شکستن محاصره غزه مصمم‌تر شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مالکوم داکر، خلبان بازنشسته نیروی هوایی سلطنتی انگلیس (RAF)، اظهار داشت که حملات رژیم تروریستی اسرائیل به کشتی‌های «ناوگان بین المللی صمود» برای شکستن محاصره غزه، عزم شرکت‌کنندگان را برای ادامه ماموریت رسیدن به غزه و شکستن محاصره آن افزایش داده است.

داکر توضیح داد که در دهه هفتاد قرن گذشته به عنوان خلبان در نیروی هوایی سلطنتی انگلیس خدمت کرده و دخترش، که یک فعال حامی فلسطین است، او را به ایده پیوستن به «ناوگان صمود» ترغیب کرده است.

در پاسخ به ادعا‌های رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر اینکه این ناوگان «اقدامی تروریستی» یا «ناوگان حماس» است، داکر گفت: «این‌ها اموری مضحک هستند؛ من کلمه‌ی درستی از دستگاه پروپاگاندای اسرائیل نشنیده‌ام. هرگاه می‌خواهند کسی را متوقف کنند یا همدردی افکار عمومی جهان را جلب کنند، اعلام می‌کنند که همه حماس هستند.»

او تاکید کرد که این ناوگان یک سازمان کاملا بشردوستانه است و گفت: «ما می‌خواهیم کاری را انجام دهیم که دولت‌هایمان باید در چند سال گذشته انجام می‌دادند. ما می‌خواهیم دولت‌هایمان درک کنند که این مسئولیت آنها بود و قصور آنها باعث همه اینها شده است.»

او اشاره کرد که «ناوگان بین المللی صمود» به دلیل «کوتاهی دولت‌های ورشکسته اخلاقی و غیرمسئول» به راه افتاده است.

کشتی‌های شرکت‌کننده در این ناوگان روزهاست که حامل کمک‌های بشردوستانه به سمت غزه در حرکت‌اند. بامداد چهارشنبه، این ناوگان اعلام کرد که به فاصله ۱۲۰ مایل دریایی (حدود ۲۲۲ کیلومتر) از سواحل غزه نزدیک شده است.

همچنین روز سه‌شنبه، سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که بیش از ۵۰ کشتی از این ناوگان به سواحل غزه نزدیک شده‌اند و این رژیم تروریستی آمادگی خود را برای حمله به آنها ابراز کرده است.

منبع: آناتولی

