باشگاه خبرنگاران جوان - همایون خرم رییس انجمن پنچاک سیلات گفت: بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۸ مهر برگزار می‌شود و پنچاک سیلات آخرین رشته‌ای بود که از سوی شورای المپیک آسیا وارد این بازی‌ها شد. البته ما آمادگی شرکت در این بازی‌ها را نداشتیم و تقریبا ۱۰ روز است که متوجه شدیم این رشته نیز در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین حضور خواهد شد، بنابراین هفته پیش مسابقات انتخابی درون اردویی برگزار کردیم و علیرضا مرتاضی و نازنین فاطمه کلاسنگیانی به عنوان ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی انتخاب شدند.

وی افزود: آخرین حضور رشته پنچاک سیلات در بازی‌های آسیایی، ۲۰۱۸ جاکارتا در رده سنی بزرگسالان بود و بازی‌های آسیایی بحرین اولین حضور ورزشکاران پنچاک سیلات در رده سنی جوانان است که امیدوارم در این فرصت محدود، زمان برای آماده سازی ورزشکاران اعزامی داشته باشیم تا به بهترین نتیجه ممکن دست پیدا کنیم.

رییس انجمن پنچاک سیلات تصریح کرد: بعد از این که فهمیدیم پنجاک سیلات نیز در بحرین حضور خواهد شد یک اردوی ۳ روزه در مازندران برگزار کردیم و پنجشنبه ۱۰ مهر نیز دو ورزشکار اعزامی اردوی ۱۰ روزه در کیش خواهند شد و سپس آخرین اردوی آماده سازی آنها قبل از اعزام به بحرین در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود. تلاش بر این است که برای نخستین بار در رده سنی جوانان به مدال دست پیدا کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: اصلا انتظار حضور پنچاک سیلات در بازی‌های آسیایی بحرین را نداشتم و اکنون با دست خالی و بدون هیچ گونه تجربه‌ای ورزشکاران خود را راهی این بازی‌ها می‌کنیم، امیدوارم جوانان در اولین تجربه حضورشان افتخارآفرین باشند.