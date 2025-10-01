مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو زیر ۲۱ سال با عنوان جام سفیر از فردا به مدت یک هفته در تبریز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-رضا نوری رئیس هیات تکواندو استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال با عنوان جام سفیر از فردا ۱۰ مهرماه به مدت یک هفته در سالن ۶ هزار نفری پورشریفی تبریز آغاز می‌شود. این مسابقات در بخش بانوان در روز‌های ۱۰ تا ۱۲ مهر و در بخش مردان از ۱۳ تا ۱۶ مهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور گسترده ورزشکاران گفت: حدود ۱۴۰۰ تکواندوکار از سراسر کشور در این گردهمایی بزرگ شرکت می‌کنند و سطح رقابت‌ها ملی و در بالاترین سطح ممکن برگزار خواهد شد.

