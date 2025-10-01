باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف سخنرانی رئیس‌جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: در این سخنرانی بر مظلومیت ایران و حمله ددمنشانه اسرائیل که منجر به کشتن مردم بی‌گناه ایران شد اعلام موضع انجام گرفت تا این مظلومیت به گوش جهانیان برسد.

خواسته‌های آمریکا و اروپا در چارچوب منافع ملی ما نبود

وی افزود: همچنین در این سخنان موضع عزتمندانه ایران در مقابل قدرت‌های جهانی هم اعلام شد. این اصلی‌ترین هدف سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک بود تا دیدگاه‌های نظام جمهوری اسلامی را بیان کند و به نمایندگی از گفتمان ملی این کار را انجام دهد که با موفقیت انجام شد.

معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: در زمینه مذاکرات طبیعی است که ما در چارچوب منافع ملی توافق می‌کنیم و، چون خواسته‌های آنان چه آمریکا و چه اروپا در چارچوب منافع ملی ما نبود، نباید توافق می‌کردیم.

دولت تصمیمی برای اخراج سفرای تروئیکای اروپایی از ایران ندارد

قائم‌پناه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس در زمینه اخراج سفرای تروئیکای اروپایی از ایران به دلیل فعال‌شدن اسنپ‌بک، تصریح کرد: دولت در چارچوب منافع ملی و راهبرد سیاست خارجی که در شورای عالی امنیت ملی تدوین می‌شود و به تأیید رهبری انقلاب می‌رسد، عمل می‌کند.

وی یادآور شد: هرکسی چه از نمایندگان مجلس و چه افرادی خارج از دولت و حاکمیت می‌توانند با رعایت منافع ملی اظهار نظر کنند، اما رویکرد دولت در زمینه سیاست خارجی همان روندی است که توضیح دادم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: چنین تصمیمی در دولت مطرح نشده است

قائم‌پناه همچنین با بیان این‌که «هرچه مجلس کمتر در امور اجرایی مداخله کند دولت بیشتر می‌تواند به کار اصلی خود مشغول باشد»، اظهار کرد: مجلس هم چارچوب‌های قانونی خودش را دارد و نظر‌های خودش را اظهار می‌کند. ما نمی‌توانیم برای مجلس تعیین تکلیف کنیم. امیدوارم این هماهنگی بیشتر باشد. البته در جلسات سران قوا رئیس مجلس و نیز بیشتر نمایندگان مجلس با دولت همراهی و هماهنگی دارند.

در صورت وقوع جنگ دوباره آمادگی کاملی داریم

وی با بیان این‌که «در صورت وقوع جنگ دوباره آمادگی کاملی داریم»، تاکید کرد: نیرو‌های نظامی و دولت آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی ایران دارند و باکی از دشمن نداریم. مردم در جنگ ۱۲ روزه همبستگی کاملی داشتند و کماکان نیز انسجام فکری و وحدت خود را حفظ می‌کنند. ان‌شالله جنگ اتفاق نخواهد افتاد. بعید می‌دانم دشمن اشتباه خود را تکرار کند.