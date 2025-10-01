نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد، پیرو بخشنامه شماره ۳۲۳۰۰۷‏/۰۳ مورخ ۲۹‏/۱۲‏/۱۴۰۳، موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳، وفق مصوبه جلسه مورخ ۳۱‏/۶‏/۱۴۰۴ هیات عامل بانک مرکزی، نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور، به شرح زیر تعیین شد:

۱‏- نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای ارائه در صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۳۱‏‏‏‏‏/۶‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ برای هر یورو معادل ۸۱۲.۹۷۷ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۶۹۲.۱۵۴ ریال تعیین می‌شود. در مورد سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آنها به یورو در مقطع زمانی پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴، با رعایت استاندارد‌های حسابداری مربوط است.

۲‏- مابه‌‏التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در دفاتر بانک‌های دولتی و ارائه آن در صورت‌های مالی بانک‌های مذکور (موضوع بند (۲) بخشنامه شماره ۳۲۳۰۰۷‏/۰۳ مورخ ۲۹‏/۱۲‏/۱۴۰۳)، برای دوره مالی منتهی به ۳۰‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۳ تا مقطع بعدی اعلام رویه تسعیر با تاکید بر اجرای کامل شرایط زیر، درآمد یا هزینه دوره تلقی شده و در حساب سود و زیان دوره منظور می‌شود:

الف‏- طبقه ‎بندی مطالبات ارزی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها انجام شده باشد.

ب‏‏- ذخایر مطالبات ارزی، در چهارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها، به صورت ارزی محاسبه و در حساب‌ها منظور شده باشد.

۳‏- دارایی‌های پولی محدود شده (دارای محدودیت)، به نرخ تاریخ ایجاد‏‏‏ یا آخرین ارزیابی قبل از ایجاد محدودیت تسعیر شوند تا منجر به ایجاد تفاوت تسعیر ارز (سود و زیان) نشود. دارایی‌های مذکور مشتمل بر سپرده نزد سایر مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و سایر دارایی‌های پولی است که حسب نظر بانک مرکزی، دسترسی، انتقال و یا تبدیل آن به سایر اسعار، حداقل تا یک سال پس از مقطع تسعیر برای موسسه اعتباری امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شایان ذکر است، بند‌های (ب)، (ج) و (د) بخشنامه شماره ۶۴۹۲‏/۰۳ مورخ ۱۸‏/۱‏/۱۴۰۳، کماکان به قوت خود باقی است.

در پایان ضمن تاکید بر این‌که تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط بانک مرکزی، مراتب فوق ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد، بانک‌ها باید مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏/۹۶ در تاریخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن بانک‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، نرخ تسعیر ارز
تصمیم بانک مرکزی در مورد خسارات حادثه بندر شهید رجایی
نگاهی به مبانی حقوقی کسب‌وکار‌های آنلاین؛
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
تأثیر خروج اتباع بر روند اجاره‌بها تا چه اندازه بوده است؟
واریز سود سهام عدالت به اتمام رسید
قیمت منطقی هرکیلو مرغ گرم ۱۳۰ هزارتومان
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می رسد؟
صادرات تخم مرغ تا پایان سال به بیش از ۱۲۵ هزارتن می‌رسد
کشاورزان نگرانی بابت تامین بذر و کود سال جدید نداشته باشند/ حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۳۰ هزارتومان
پذیرش دانشجوی بورسیه در رشته‌های دانشکده صنعت هواپیمایی از سال آینده
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
تمدید ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو