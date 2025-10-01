رئیس جمهور با صدور احکامی مرتضی قربانی، علی باران‌چشمه، محمود خسروی‌وفا، غفور کارگری، علیرضا دبیر و مریم منظمی را به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در احکام جداگانه‌ای مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی، علی باران‌چشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک و غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک را به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب کرد.

رئیس جمهور همچنین بنا به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان علیرضا دبیر و مریم منظمی را نیز به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب و در احکام صادره ابراز امیدواری کرد که اعضا، با تشریک مساعی، نسبت به مشارکت موثر در اتخاذ سیاست‌ها و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های ورزش و تربیت بدنی کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزشی اهتمام ورزند.

برچسب ها: رئیس جمهور ، فدراسیون تیراندازی
خبرهای مرتبط
پزشکیان در جلسه هیئت دولت:
نباید به صرف یک اظهارنظر نیرو‌های علمی را محروم کرد
پزشکیان: چین زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشور‌های جهان شده است
دبیر با کت داماد رئیس‌جمهور به دیدار پزشکیان رفت! + فیلم
طی حکمی از سوی رئیس جمهور؛ خسروی‌وفا عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۰ مهر
ناترازی انرژی در پاییز و زمستان به حداقل می‌رسد/ با اسنپ‌بک تحریم تازه‌ای به تحریم‌های انرژی اضافه نمی‌شود
ایروانی: شورای امنیت در برابر بحران غزه فلج مانده است
لاریجانی: آمریکا و اسرائیل، چین، روسیه و ایران را تهدید می‌شمارند
عملیات وعده صادق ۲ حامل پیام پایان دوران تهدید بی‌هزینه بود
ایران حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی الصمود را محکوم کرد
آخرین اخبار
عملیات وعده صادق ۲ حامل پیام پایان دوران تهدید بی‌هزینه بود
لاریجانی: آمریکا و اسرائیل، چین، روسیه و ایران را تهدید می‌شمارند
ایروانی: شورای امنیت در برابر بحران غزه فلج مانده است
ایران حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی الصمود را محکوم کرد
ناترازی انرژی در پاییز و زمستان به حداقل می‌رسد/ با اسنپ‌بک تحریم تازه‌ای به تحریم‌های انرژی اضافه نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۰ مهر
وزیر دفاع: گسترش روابط دفاعی ایران و ترکیه در حل چالش‌های جهان اسلام تأثیرگذار است
جلسه مشورتی سفرای ایران در برلین، پاریس و لندن با وزیر امور خارجه
دولت در صورت شروع هر درگیری آماده و هوشیار است
دو شرط مهم ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT
موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به CFT
وزیر دفاع: روابط دفاعی ایران و ترکیه نیازمند ارتقاء است
مخبر: استعمار مبتنی بر داده‌ها جدیدترین نوع استعمار آمریکاست
وزیر دفاع ایران به ترکیه سفر کرد
عارف: ورزش به دیپلماسی کمک می‌کند
ایران خواستار اعمال فوری تحریم‌های جامع علیه رژیم اسرائیل شد
نباید به صرف یک اظهارنظر نیرو‌های علمی را محروم کرد
روایت عراقچی از سهم کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در شکست مذاکرات
مهاجرانی: درخواست ایران برای نشست با سه کشور اروپایی و ویتکاف در نیویورک رد شد
برنامه‌ریزی دولت برای اختصاص بسته معیشتی برای ۸ دهک درآمدی
۶ عضو شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب شدند
پاسخ معاون رئیس‌جمهوری به احتمال وقوع دوباره جنگ
آیت‌الله جنتی: بازگشت قطعنامه‌های تحریمی غیرقانونی است
تایید طرح تشدید مجازات جاسوسی و لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در شورای نگهبان