دبیر هیات دولت از اختصاص بسته معیشتی برای هشت دهک درآمدی خبر داد و گفت: دولت در حال برنامه‌ریزی برای حمایت از سفره مردم است به گونه‌ای که مردم بتوانند کالا‌های اساسی را بدون تورم و با قیمت ثابت تهیه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدکامل تقوی‌نژاد» دبیر هیات دولت در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ با بیان اینکه تاکنون ۴۰ درصد از مصوبات دولت به معیشت مردم اختصاص داشته است، افزود: ۲۶ شهریورماه سال جاری مصوبه تفویض اختیارات به استانداران ابلاغ شده و در این خصوص کار بسیار مفصلی در معاونت حقوقی و همچنین در سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.

وی افزود: تفویض اختیارات در سه سطح طبقه‌بندی شده است که یک بخش مربوط به اختیاراتی است که از سوی دولت به استانداران تفویض می‌شود، دسته دوم اختیاراتی است که باید از سران قوا مجوز گرفته شود و سوم لوایحی است که در حال تنظیم است.

دبیر هیات دولت تصریح کرد: اختیاراتی که در حوزه تصمیم‌گیری دولت بود به استانداران تفویض و مصوبه آن ابلاغ شده است و دو بخش دیگر نیز در حال پیگیری برای انجام است.

تقوی‌نژاد گفت: بخش‌های صنعتی، معدنی، راه، گمرکات، املاک و محیط زیست از جمله سرفصل‌هایی است که در این حوزه مطرح شده است؛ موضوع تفویض اختیار به استانداران در دولت در حال پیگیری است و در جلسه یکشنبه هیات دولت نیز بخش‌های دیگری از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی درخصوص برنامه دولت برای حمایت از سفره مردم در شرایط بازگشت تحریم‌های بین المللی، اظهار داشت: دولت در این خصوص بسته‌ای طراحی کرده است؛ تاکنون چهار دهک برای تامین کالا‌های اساسی مطرح بود، اما اکنون بحث است که تا هشت دهک درآمدی هر ماه حداقل یک بسته معیشتی دریافت کنند تا در تامین کالا‌های اساسی خود دچار مشکل نشوند و بتوانند با قیمت ثابت آنها را تهیه کنند. بعلاوه در زمینه ثبات قیمت سایر کالا‌ها نیز در حال کار هستیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
چرا وضع ایران خراب است سازماندهی بیرون رفته است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
جز اذیت مردم کاری نمی کنید چرا کشور عراق حقوق دارند مردم ایران در حد مرگ هستن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
اگر همین کالا بسته معیشتی ادامه پیدا کنه با جان دل می‌آیم رای می‌دهیم پزشکیان
۰
۰
پاسخ دادن
