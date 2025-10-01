دورهمی مردمی «به افق فلسطین» جمعه، ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در پارک آب و آتش تهران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه افق، به مناسبت سالگرد طوفان الاقصی و دومین سالگرد تولد برنامه «به افق فلسطین»، دورهمی صمیمی «به افق فلسطین» روز جمعه، ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ در پارک آب و آتش تهران برگزار خواهد شد. این برنامه از ساعت ۱۹ آغاز شده و تا ساعت ۲۱ ادامه دارد.

در این گردهمایی، بخش‌های متنوعی همچون اجرای سرود، موسیقی و نمایش برای مخاطبان در نظر گرفته شده است و این مراسم به‌صورت زنده از شبکه افق پخش خواهد شد. همچنین غرفه‌هایی با محوریت موضوع مقاومت در محل برپایی برنامه ایجاد می‌شود تا بازدیدکنندگان ضمن حضور در این دورهمی، بتوانند از آنها بازدید کرده و با جلوه‌های مختلف مقاومت بیشتر آشنا شوند.

از عموم مردم دعوت می‌شود تا در این دورهمی گرم و مردمی حضور یابند و در کنار یکدیگر، شبی را به افق فلسطین را تجربه کنند.

برچسب ها: شبکه افق ، دورهمی ، فلسطین
خبرهای مرتبط
بررسی طرح ۲۱ ماده‌ای صلح ترامپ برای غزه
تله صلح ترامپ برای غزه
و اینک ماموریت جدید ترکیه
«ملازمان حرم» راوی قصه شهدای لبنان می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هنوز با گذشت ۸ سال مردم من را جواد جوادی صدا می‌زنند
فیلم‌های پایان هفته تلویزیون؛ از آبی‌روشن تا خدای جنگ
۸۶ فیلم در رقابت اسکار بین‌المللی + فهرست
عذرخواهی سازندگان «پسران هور»/ قصدی برای خدشه به شأن دستگاه قضایی نداریم
آخرین اخبار
عذرخواهی سازندگان «پسران هور»/ قصدی برای خدشه به شأن دستگاه قضایی نداریم
۸۶ فیلم در رقابت اسکار بین‌المللی + فهرست
فیلم‌های پایان هفته تلویزیون؛ از آبی‌روشن تا خدای جنگ
هنوز با گذشت ۸ سال مردم من را جواد جوادی صدا می‌زنند
جبلی: آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و آینده‌ساز کشور است
صالحی‌امیری: دنیا بداند ایران «امن» است
مجلس با انحصار صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی مخالفت نکرد
پیمان یوسفی گزارشگر بازی امشب استقلال
نشان درجه یک هنری به «جعفر دهقان» اهدا شد
برنامه تعطیلی سالن‌های نمایشی در سالروز وفات حضرت معصومه (س)
ناگفته‌هایی از شهید نصرالله و فرماندهان حزب‌الله در «ملازمان حرم» + فیلم
سرانجام فرش های مفقود شده سعد آباد چه شد؟
نامه‌ای به فرزندان دانش‌آموز شهدای جنگ ۱۲ روزه
برنامه‌های امام حسن عسکری (ع) برای آماده‌سازی غیبت امام زمان (عج)
تقدیر شورای عالی سیاسی یمن از کانال عربی شبکه سحاب
از ظرفیت صداوسیما برای ترویج عدالت آموزشی استفاده می‌کنیم
شما به دورهمی «به افق فلسطین» دعوت هستید
«حبیب‌الله» از ترکیه دست‌پر برگشت
نخستین نمایش جهانی «ماهی در قلاب» در آلمان
یاد و خاطره شهید «محمد دورانی» در «از حجره تا خاکریز» زنده می‌شود
از شعرخوانی تا روایت خاطرات؛ نشست «دیدار ماه» فرصتی برای توسعه فرهنگ و هنر پایتخت
آیا «بچه مهندس» به فصل پنجم می‌رسد؟/ بازگشت جواد جوادی در فصل جدید؛ شدنی یا نشدنی؟
«همه را بکش ۱» روی آنتن شبکه نمایش