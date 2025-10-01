باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه افق، به مناسبت سالگرد طوفان الاقصی و دومین سالگرد تولد برنامه «به افق فلسطین»، دورهمی صمیمی «به افق فلسطین» روز جمعه، ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ در پارک آب و آتش تهران برگزار خواهد شد. این برنامه از ساعت ۱۹ آغاز شده و تا ساعت ۲۱ ادامه دارد.

در این گردهمایی، بخش‌های متنوعی همچون اجرای سرود، موسیقی و نمایش برای مخاطبان در نظر گرفته شده است و این مراسم به‌صورت زنده از شبکه افق پخش خواهد شد. همچنین غرفه‌هایی با محوریت موضوع مقاومت در محل برپایی برنامه ایجاد می‌شود تا بازدیدکنندگان ضمن حضور در این دورهمی، بتوانند از آنها بازدید کرده و با جلوه‌های مختلف مقاومت بیشتر آشنا شوند.

از عموم مردم دعوت می‌شود تا در این دورهمی گرم و مردمی حضور یابند و در کنار یکدیگر، شبی را به افق فلسطین را تجربه کنند.