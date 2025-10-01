باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - نشست خبری سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و تست آزمون پیشرفته ایران‌ساخت با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. این نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

بهرامی رییس مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد بخشی معاونت علمی در نشست خبری سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت گفت: طی دوازده دوره گذشته بیش از هزار شرکت فناور و دانش‌بنیان در نمایشگاه حضور یافته و محصولات خود را عرضه کرده‌اند؛ به گونه‌ای که تعداد تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی در کشور از ۲۰ شرکت در آغاز راه به بیش از ۱۵۰ شرکت با توان صادراتی رسیده است.

او افزود : یکی از اقدامات مهم این دوره، افزایش سطح حمایت‌های یارانه‌ای برای شرکت‌هاست. به گفته دبیرخانه نمایشگاه، با موافقت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، میزان یارانه خرید تجهیزات در سطح یک از ۴۰ به ۴۵ درصد و در سطح دو از ۲۵ به ۳۰ درصد افزایش یافته است. این حمایت‌ها با هدف تقویت بازار داخلی، ارتقای تاب‌آوری شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش اثرات ناشی از تحریم‌ها و شرایط اقتصادی صورت می‌گیرد.

بهرامی اظهار کرد: نمایشگاه ایران‌ساخت در ۱۴ بخش تخصصی شامل نفت و پتروشیمی، الکترونیک و نرم‌افزار، عمران و ساختمان، مکانیک و متالورژی، کشاورزی و محیط‌زیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی و ماشین‌آلات، مهندسی پزشکی، زیست‌مواد، تجهیزات آموزشی، و خدمات کالیبراسیون برگزار می‌شود.

رییس مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد بخشی معاونت علمی بیان کرد: آمار‌های ارائه شده از دوره گذشته نشان می‌دهد بیش از ۴۳۲۲ محصول فناورانه ثبت و عرضه شده و قرارداد‌هایی به ارزش حدود ۲۷۹ میلیارد تومان به امضا رسیده است که بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان آن در قالب یارانه خرید تجهیزات از سوی معاونت علمی تأمین شده است.

به گفته وی، از دیگر برنامه‌های ویژه این دوره می‌توان به برگزاری نشست‌های B2B و B2G با حضور شرکت‌های داخلی و هیئت‌های خارجی، جشنواره طراحی صنعتی ایران‌ساخت، معرفی محصولات جدید با فناوری پیشرفته، و همکاری با شبکه آزمایشگاهی کشور اشاره کرد.

بهرامی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با حمایت رسانه‌ها و همکاری فعال اکوسیستم نوآوری، نمایشگاه امسال نسبت به ادوار گذشته با استقبال گسترده‌تری برگزار شود.