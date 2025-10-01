باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از انتشار گسترده عکسی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در اتاق هتلش در نیویورک، صهیونیستها نگرانیهای امنیتی خود را ابراز کردهاند.
رونین کوهن، سرهنگ ذخیره ارتش رژیم تروریستی اسرائیل این عکس را در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» بازنشر کرد و نوشت: «این میتوانست یک عکس تاریخی دیگر باشد که نشان میدهد که نتانیاهو بحثهایی را با مشاورانش در هتلی در نیویورک، طی ساعات حیاتی پیش از سفر برای امضای توافق در کاخ سفید در شب گذشته، انجام داده است. اما این عکس توسط یک شهروند که دقیقا در ساختمان مقابل هتل اقامت داشت، گرفته شده است.»
او افزود: «بدون پنجرههای ضدگلوله، بدون پردههای محافظت شده، چه رسد به یک اتاق داخلی محافظت شده و مهر و موم شده، نتانیاهو شب و روز در معرض تیراندازی تکتیراندازان و حتی سلاحهای نیمهخودکار نشسته بود و این کمتر از سه هفته پس از ترور چارلی کرک، در کشوری که پیش از این برای ترور ترامپ تلاش شده بود و با وجود تحریکات شدید علیه نخستوزیر رخ میدهد، من بسیار نگرانم.»
یک صهیونیست دیگر در این باره نوشت: «شما میتوانید مطمئن باشید که کشورهای خارجی، چه دوست باشند چه نباشند، به هر کلمهای که در آنجا گفته شده، گوش دادهاند، زیرا یک پنجره شیشهای مانع از استراق سمع نمیشود. این یک شکست امنیتی درجه یک است.»
صهیونیست دیگری اظهار داشت: «یک بار دیگر، شکست شاباک. زینی (رئیس سازمان امنیت عمومی شاباک) کارهای زیادی برای انجام دارد. کارهای بسیار زیاد.»
لازم به ذکر است که رژیم تروریستی اسرائیل عصر سهشنبه، بلافاصله پس از بازگشت نتانیاهو از واشنگتن، در جلسهای انتصاب دیوید زینی را به عنوان رئیس سازمان امنیت عمومی رژیم تروریستی (شاباک) تصویب کرد.
منبع: آر تی