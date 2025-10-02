دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: بنابر آمار سالانه ۳ میلیون تن مرغ در کشور مصرف می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز فروغی دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که میزان جوجه ریزی اعلامی ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از واقعیت است.

وی کمبود نهاده دامی، قطعی برق، گرمای شدید و بیماری ها را عامل اصلی افت تولید اعلام کرد و افزود: بازار مرغ تابع عرضه و تقاضاست، اما با استمرار این روند چشم انداز مناسبی پیش رو نیست.

فروغی ادامه داد: در فصل پاییز ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی جوابگوی نیاز کشور است که با تامین به موقع نهاده های دامی و این میزان جوجه ریزی کمبودی در عرضه نداریم.

دبیر پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه سالانه ۳ میلیون تن مرغ مورد نیاز کشور است، افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلو مرغ زنده ۹۱ تا ۹۲ هزارتومان و مرغ گرم ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان است، درحالیکه قیمت منطقی برای مصرف کننده ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتومان است. 

وی گفت: قیمت مرغ گرم ارتباطی به تولیدکننده ندارد و تنها عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت بازار است.

