باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد جمشیدی امروز (چهارشنبه) در حاشیه مسابقات فصل دوم برترین‌های قهرمانی کشور در زمین ۸ و ۹ مجموعه انقلاب اظهار داشت: مسابقاتی که می‌بینید، مسابقات قهرمانی برترین‌های کشور با حضور ۳۰ استعداد برتر است که در حال برگزاری است. این ۳۰ نفر از ۸ استان طی ۴ روز به رقابت خواهند پرداخت و بعد از ۴ روز، فصل دوم این مسابقات به پایان می‌رسد. فصل اول این مسابقات در خرداد ماه برگزار شد. فصل سوم در پایان پاییز و فصل نهایی انشاالله در اسفندماه برگزار می‌شود.

وی افزود: در زمستان شاکله اصلی تیم ملی از این مسابقات بیرون می‌آید که در نهایت برای این نفرات اردو‌های منظم تدارکاتی و انتخابی خواهیم داشت تا شاکله اصلی تیم ملی برای اعزام به مسابقات آسیایی، جهانی و بین‌المللی مشخص شود.

جمشیدی عنوان کرد: امسال برای اولین بار در تاریخ گلف کشور، سهمیه مسابقات جوانان آسیا را در بحرین گرفتیم و با توجه به اینکه مسابقات جوانان بحرین بعد از ۱۳ سال وقفه برگزار شد، توانستیم سهمیه داشته باشیم. سال آینده هم برای اولین بار در تاریخ گلف کشور، در مسابقات آسیایی در بخش مردان و زنان حضور پیدا می‌کنیم.

دبیر فدراسیون گلف در مورد ضعف در زیرساخت‌های گلف کشور، گفت: بحث زیرساخت بحث بسیار مهمی برای رشته گلف است، اما استعداد‌هایی که در این رشته داریم، وابسته به زیرساخت نیستند و استعداد‌های ذاتی کشور است که با همین امکانات ناقص توانستند سهمیه بگیرند، اما بعد از این مهم این است که بچه‌های ما بتوانند در زمین خوب تمرین کنند.

وی افزود: برای این موضوع ۲ پیش‌بینی انجام دادیم، اول اینکه بچه‌ها را به اردو‌های برون‌مرزی در کشور‌های همجوار اعزام شوند تا در زمین‌های استاندارد تمرین کنند. نکته دوم در مورد زمین مجموعه انقلاب است که ۶ دهه در آن بازی انجام شده و متاسفانه چمن آن از بین رفته و فضای سبز آن در حال نابودی است.

جمشیدی ادامه داد: با مساعدت وزیر ورزش و مدیرعامل شرکت توسعه در حال پیگیری گرفتن زمین هستیم و قرار است این زمین در اختیار فدراسیون قرار گیرد. طرح اقتصادی، فنی و بهره‌برداری آن ارائه شده و در حال بررسی است تا بعد از ۶ دهه بازسازی شود. نگهداری زمین گلف نیازمند کارشناسان تخصصی است و این کارشناسان در فدراسیون حضور دارند. اگر زمین در اختیار شرکت توسعه باشد، آنها به روش‌های معمول از آن نگهداری می‌کنند و توجیهی برای آنها ندارد. اما قرار شده زمین را بگیریم و طرح هزار میلیاردی را برای آن پیش‌بینی کردیم تا دوباره به روز‌های اوج خودش برگردد.