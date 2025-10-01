تیم فوتبال المحرق بحرین امروز و در لیگ قهرمانان آسیا رو در روی استقلال قرار خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، تیم‌های استقلال ایران و المحرق بحرین چهارشنبه شب ۹ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم می‌روند. این دیدار برای هر دو تیم اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند در سرنوشت گروه نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

در فهرست بازیکنان المحرق که راهی تهران شده‌اند، نام هفت بازیکن خارجی به چشم می‌خورد؛ موضوعی که نشان از اتکای زیاد نماینده بحرین به لژیونر‌ها دارد. همین مسئله می‌تواند معادلات تاکتیکی بازی را پیچیده‌تر کند.

سایت «اخبار الخلیج» در آستانه این دیدار نوشت: المحرق در هفته نخست با نمایشی قدرتمند موفق شد الوحدات اردن را با نتیجه پرگل ۴ بر صفر شکست دهد. در مقابل، استقلال مقابل الوصل امارات شکستی سنگین و دور از انتظار با نتیجه ۷ بر یک را تجربه کرد. بدین ترتیب، در جدول گروه A، تیم‌های المحرق و الوصل با سه امتیاز صدرنشین هستند و استقلال و الوحدات بدون امتیاز در قعر جدول قرار دارند.

طبق پیش‌بینی رسانه‌های بحرینی، فرناندو سانتوس سرمربی پرتغالی المحرق، تیمش را با ترکیب اصلی روانه میدان خواهد کرد.

دروازه‌بان: ابراهیم لطف‌الله

مدافعان: امین بن عدی، ولید الحیام، جیرواسیو اولیویرا، محمد البناء

هافبک‌ها: حنان عبدالوهاب، محمد الحردان، سفیان مهروق، آرتور رودریگز، الیوت سیموئس

مهاجم نوک: جونیور دا کوستا

مسابقه‌ای با تأثیر مستقیم بر سرنوشت گروه

استقلال با حمایت هوادارانش به دنبال کسب نخستین امتیاز و بازگشت به رقابت‌هاست، در حالی که المحرق امیدوار است با دومین برد پیاپی جایگاه خود در صدر جدول را تثبیت کند. این تقابل می‌تواند یکی از بازی‌های سرنوشت‌ساز گروه A باشد.