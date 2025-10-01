سارقان دوقلوی منازل ویلایی با ۱۱ فقره سرقت توسط پلیس بابل دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: طی گشت‌زنی همکارانم در کلانتری ۱۳ در سطح شهر به یک خودرو که دو سرنشین داشت با توجه به ساعت منتهی به شبانگاه مشکوک می‌شوند و جهت بررسی بیشتر به این خودرو دستور ایست می‌دهند که متهمین با بی توجهی به هشدار ایست پلیس اقدام به فرار می‌کنند.

او افزود: پس از فرار متهمین همکاران طی تعقیب و گریزی که با آنها داشتند موفق به متوقف کردن خودرو و بازداشت دو سرنشین آن می‌شوند و آنها را جهت بررسی بیشتر به کلانتری مربوطه منتقل می‌کنند.

فرمانده انتظامی بابل گفت: طی اقدامات پلیسی در دایره تجسس، متهمین به ۱۱ فقره سرقت اعم از خودرو و محتویات داخل آن، منازل خالی از سکنه و ویلایی اعتراف می‌کنند.

او ادامه داد: پس از بررسی صورت گرفته در خصوص هویت این دو شخص مشخص گردید آنها جدای این سرقت‌ها ۶ مرتبه دیگر هم سابقه سرقت داشتند.

سرهنگ داداش تبار با هشدار به برهم زنندگان نظم و امنیت شهری، گفت: خط قرمز ما برقراری امنیت شهروندان است، چه در حوزه روحی روانی و چه مالی به همین خاطر به افرادی که قصد عبور از این خط قرمز را دارند هشدار می دهم پلیس با قاطعیت تمام مقابل آنها خواهد ایستاد و از هیچ اقدام قانونی در برخورد با آنان کوتاهی نخواهد کرد.