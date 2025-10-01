معتمدیان با تاکید بر ضرورت داشتن سناریو‌های مختلف برای مقابله و مدیریت انواع بحران‌های طبیعی و انسان ساخت، گفت: باید برنامه‌های جامع و اجرایی مورد تدوین قرار گیرد تا تحت هیچ شرایطی روند خدمت‌رسانی به مردم دچار اخلال نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی در برابر سناریو‌های مختلف بحران‌های طبیعی و انسان ساخت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های اجرایی باید بر اساس شرایط بدبینانه طراحی شوند، اظهار داشت: همه برنامه ریزی‌ها و پیش بینی‌ها باید به گونه‌ای باشد که در مواقع ضرور هیچ خدشه‌ای بر سه ضلع امنیت، امداد و نجات و معیشت مردم وارد نشود. 

استاندار تهران با اشاره به اینکه مردم در تمام برهه‌ها از حوادث غیرمترقبه و طبیعی تا جنگ ۱۲ روزه پای کار بوده و هستند خاطرنشان کرد: مدیریت بحران محله محور و استفاده از بسیج مردمی از موارد بسیار مهم و اساسی است که باید توجه ویژه به آن وجود داشته باشد. 

وی افزود: برنامه جامع استان باید به گونه‌ای تدوین شود که در شرایط فوق‌العاده، از جمله بحران‌های انسان ساخت مانند جنگ یا حوادث غیرمترقبه، امکان تداوم خدمت‌رسانی به ۱۸ میلیون جمعیت پایتخت فراهم باشد و بر همین اساس، اصل مهم در حوزه مدیریت بحران آن است که برای تهدیدات حداقلی نیز تمهیدات حداکثری اندیشیده شود.

استاندار تهران تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های امدادرسان و خدمات رسان باید پای کار بیایند تا با هماهنگی کامل، هیچ خللی در ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و توزیع کالا‌های اساسی مردم استان تهران در شرایط سخت به‌وجود نیاید.

