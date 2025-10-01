باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان از روز ۱۰ مهر آغاز می‌شود. نمایندگان ایران از ۱۵ مهر وارد رقابت خواهند شد.

نخستین کاروان تیم ملی ایران برای رقابت‌های جهانی بامداد جمعه (۱۱ مهر) راهی نروژ محل برگزاری رقابت‌ها می‌شود. در گروه اول سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون، بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی، عبداالله بیرانوند و ایلیا صالحی‌پور دو ملی‌پوش دسته ۷۹ و ۸۸ کیلوگرم اعزام می‌شوند.

بامداد یکشنبه ۱۳ مهر علی جباری و جواد نادری مربیان تیم ملی، رضا شیروانی پزشک تیم، علی عالی‌پور، ابوالفضل زارع، علیرضا معینی، علیرضا نصیری ۴ ملی‌پوش و امین حسین‌پور ماساژتراپیست راهی نروژ می‌شوند.

کاروان آخر ملی پوشان نیز بامداد دوشنبه ۱۴ مهر شامل علی داودی و آیت شریفی راهی مسابقات می‌شوند. حسین رضازاده نایب رئیس فدراسیون نیز بامداد چهارشنبه ۱۶ راهی نروژ خواهد شد.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران.)

دوشنبه ۱۴ مهر

گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

سه‌شنبه ۱۵ مهر

گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحی‌پور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۷ مهر

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه