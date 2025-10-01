رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، بهره‌وری را یکی از چالش‌های اصلی کشور دانست و هشدار داد که مصرف زیاد منابع بدون اثربخشی لازم، آینده اقتصادی ایران را تهدید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدصالح اولیاء امروز در نشست تخصصی توسعه بهره‌وری در اقتصاد فارس که به میزبانی اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، اظهارداشت: بهره‌وری، یکی از چالش‌های اصلی کشور است.

او افزود: منابع زیادی در کشور مصرف می‌شوند، اما اثر بخشی لازم را ندارند و این وضعیت آینده کشور را تهدید می‌کند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران خاطرنشان کرد: مشکل بهره‌وری صرفاً با نقش دولت قابل حل نیست، اگرچه دولت نقش تعیین‌کننده دارد. 

به گفته اولیاء، بهره‌وری دولت خود نیاز به اصلاح جدی دارد و وقتی بهره‌وری دولت پایین باشد، اثر مستقیم بر بهره‌وری بخش خصوصی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با این حال نقش و اثرگذاری بخش خصوصی نباید نادیده گرفته شود و همه نهادها، چه دولتی و چه خصوصی، باید دست به دست هم دهند تا ارتقای بهره‌وری کشور محقق شود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران همچنین هدف از برگزاری این جلسه را شنیدن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی استان فارس و بررسی نقش سازمان ملی بهره‌وری به عنوان نهاد حاکمیتی در کاهش مشکلات و اصلاح مسیر‌های لازم عنوان کرد.

اولیاء اضافه کرد: برنامه دولت در حوزه بهره‌وری در قالب نظام ملی بهره‌وری تصویب شده و برنامه ارتقای بهره‌وری نیز تدوین شده است. تفاوت برنامه فعلی با برنامه‌های پیشین، پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی است و سازمان ملی بهره‌وری به عنوان خدمتگزار مردم و بخش خصوصی وظیفه تسهیل‌گری و ارتقای عوامل مؤثر در بهره‌وری را برعهده دارد.

او افزود: هدف برنامه ارتقای بهره‌وری، رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد بهره‌وری ۳۵ درصدی است که با همکاری همه بازیگران اقتصادی قابل تحقق خواهد بود و سازمان ملی بهره‌وری تلاش می‌کند با اصلاح قوانین، مقررات و سیاست‌ها، مسیر‌های لازم برای بهبود بهره‌وری کشور را هموار کند.

برچسب ها: توسعه ، بهره وری ، اقتصاد فارس
خبرهای مرتبط
اجرای پروژه کشت بافتی خرمای مجول، گامی بلند در رونق اقتصادی منطقه
توانمندسازی ۲۱ شهرک صنعتی فارس گامی بلند در مسیر خودگردانی و توسعه پایدار
استقلال قضایی و فصل خصومت بر پایه بینه، رسالت اصلی دستگاه قضا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وقوع بحران محیط زیستی در صورت جمع‌ نشدن پسماندهای عفونی مراکز درمانی شیراز
صدور بالغ بر ۱۲۵ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در نیمه نخست امسال
۳۰ تن انجیر استهبان به کمک پست فارس در کشور توزیع شد
بهره‌وری، چالش اصلی کشور/ آینده اقتصاد با مصرف منابع زیاد و اثربخشی کم تهدید می‌شود
آخرین اخبار
بهره‌وری، چالش اصلی کشور/ آینده اقتصاد با مصرف منابع زیاد و اثربخشی کم تهدید می‌شود
۳۰ تن انجیر استهبان به کمک پست فارس در کشور توزیع شد
وقوع بحران محیط زیستی در صورت جمع‌ نشدن پسماندهای عفونی مراکز درمانی شیراز
صدور بالغ بر ۱۲۵ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در نیمه نخست امسال
تدوین تقویم رویدادها و طرح‌های گردشگری برای ۲۱ شهر
صدور مجوز ۱۱ طرح سرمایه گذاری خارجی در فارس به ارزش ۴۲ میلیون دلار
صدور مجوز به‌کارگیری بازنشستگان سپاه در سازندگی/ شیراز علی‌رغم قطب پزشکی بودن، از محروم‌ترین شهرهای استان است
کشف ژنراتور‌های صنعتی ۱۳۰ میلیارد ریالی در لارستان
رفع تصرف اراضی ۲۰۰ میلیارد ریالی در اوز
دفاع مقدس ۸ ساله، الگوی مقاومت ۱۲ روزه غزه/ لزوم تبیین فرهنگ ایثار برای نسل جوان
کلاهبرداران با ۲۵ میلیارد ریال کلاهبرداری گرفتار پلیس شدند
شیراز اکسپو ۲۰۲۵، بستری برای نمایش توانمندی‌های صادراتی و توسعه همکاری‌های اقتصادی
کشف سکه‌های تاریخی در فسا
دولت پزشکیان با وجود همه هجمه‌ها در مسیر خدمت به مردم ایستاده است
جنگ هیبریدی و ترکیبی دشمنان با مقاومت ملت ایران ناکام ماند
اختلاس یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی کارمند متخلف بانک در اوز
تمام مشاوران املاک فارس تا پایان آبان باید به سامانه کاتب متصل شوند