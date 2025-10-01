باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدصالح اولیاء امروز در نشست تخصصی توسعه بهره‌وری در اقتصاد فارس که به میزبانی اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، اظهارداشت: بهره‌وری، یکی از چالش‌های اصلی کشور است.

او افزود: منابع زیادی در کشور مصرف می‌شوند، اما اثر بخشی لازم را ندارند و این وضعیت آینده کشور را تهدید می‌کند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران خاطرنشان کرد: مشکل بهره‌وری صرفاً با نقش دولت قابل حل نیست، اگرچه دولت نقش تعیین‌کننده دارد.

به گفته اولیاء، بهره‌وری دولت خود نیاز به اصلاح جدی دارد و وقتی بهره‌وری دولت پایین باشد، اثر مستقیم بر بهره‌وری بخش خصوصی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با این حال نقش و اثرگذاری بخش خصوصی نباید نادیده گرفته شود و همه نهادها، چه دولتی و چه خصوصی، باید دست به دست هم دهند تا ارتقای بهره‌وری کشور محقق شود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران همچنین هدف از برگزاری این جلسه را شنیدن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی استان فارس و بررسی نقش سازمان ملی بهره‌وری به عنوان نهاد حاکمیتی در کاهش مشکلات و اصلاح مسیر‌های لازم عنوان کرد.

اولیاء اضافه کرد: برنامه دولت در حوزه بهره‌وری در قالب نظام ملی بهره‌وری تصویب شده و برنامه ارتقای بهره‌وری نیز تدوین شده است. تفاوت برنامه فعلی با برنامه‌های پیشین، پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی است و سازمان ملی بهره‌وری به عنوان خدمتگزار مردم و بخش خصوصی وظیفه تسهیل‌گری و ارتقای عوامل مؤثر در بهره‌وری را برعهده دارد.

او افزود: هدف برنامه ارتقای بهره‌وری، رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد بهره‌وری ۳۵ درصدی است که با همکاری همه بازیگران اقتصادی قابل تحقق خواهد بود و سازمان ملی بهره‌وری تلاش می‌کند با اصلاح قوانین، مقررات و سیاست‌ها، مسیر‌های لازم برای بهبود بهره‌وری کشور را هموار کند.