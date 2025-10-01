شورای عالی سیاسی یمن با ارسال تقدیرنامه‌ای از برنامه «حدث و حوار» کانال عربی شبکه سحاب معاونت برون‌مرزی صداوسیما قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای عالی سیاسی یمن به مناسبت ششمین سالگرد تأسیس کارزار بین‌المللی شکستن محاصره فرودگاه صنعا، با ارسال تقدیرنامه‌ای از برنامه «حدث و حوار» کانال عربی شبکه سحاب معاونت برون‌مرزی صداوسیما قدردانی کرد.

در متن تقدیرنامه برنامه «حدث و حوار»؛ حامی محور مقاومت و محور‌های پشتیبان آمده است: 

این گواهی را با نهایت سپاس و قدردانی به شما اهدا می‌کنیم، به خاطر ایستادگی آزادمنشانه و شرافتمندانه‌تان در کنار مظلومیت یمن در طول دوره تجاوز، در میان گروهی از اندیشمندان برجسته، رهبران فکری، سیاستمداران نویسندگان و اصحاب رسانه و اعضا و نمایندگان کارزار در سراسر جهان که با تجاوز به یمن مقابله کردند و امروز در برابر ظلم وارد بر مردم فلسطین نیز ایستاده‌اند.

درود و احترام بیکران از سوی مردم یمن به خاطر مواضع آزادمنشانه‌تان

تا زمانی که مقاوم بمانید، هرگز شکست نخواهید خورد.

