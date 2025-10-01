رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از مراسم شهادت سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ در میدان آئینی امام حسین (ع) برگزار می‌شود؛ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان و مکان مراسم شهادت سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان  اعلام کرد: این مراسم، روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ با حضور اقشار مردمی و حزب الله تهران به منظور قدردانی از مجاهدت‌ها و رشادت‌های سید مقاومت از ساعت ۱۶:۰۰الی۱۷:۰۰ در میدان امام حسین (ع) با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم، آغاز می‌شود؛ و مکان اجرای این طرح در معابر ذیل اجرا می‌شود:

میدان امام حسین (ع)
میدان شهدا
خیابان هفده شهریور و معابر پیرامونی

سردار موسوی پور در خصوص محدودیت‌های تردد بصورت ۱۰۰٪ در میدان امام حسین (ع) و دورگرد‌های شرقی و غربی میدان گفت:

۱-خیابان دماوند حدفاصل پل بزرگراه امام علی (ع) (داخل) تا دورگرد میدان امام حسین (ع) (خارج) در هر دو مسیر.

۲-خیابان‌های نامجو، مازندران و کلیه معابر فرعی ضلع جنوبی میدان امام حسین (ع).

۳-خیابان هفده شهریور حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا و کلیه معابر منتهی و عمود بر آن.

۴-ضلع جنوبی خیابان دماوند حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا بزرگراه امام (علی).

۵-خیابان انقلاب حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا پل روشندلان (داخل) در هر دو مسیر.

۶-خیابان‌های طوسی و برادران محمدیان و کلیه معابر شمالی منتهی به میدان امام حسین (ع).


سردار موسوی پور افزود: ممنوعیت‌های توقف نیز از ۱۳:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ در معابر ذیل اجرا می‌گردد: 

۱-دورگرد‌های شرقی و غربی میدان امام حسین (ع).

۲-خیابان هفده شهریور حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان صفا.


رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد؛ که از ورود، تردد و توقف موتورسیکلت‌ها در محدوده‌ی برگزاری مراسم جلوگیری می‌شود.

سردار موسوی پور در ادامه به محل‌های چینش اتوبوس‌ها اشاره کرد:

خیابان دماوند حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا بزرگراه امام علی (ع) در هر دو مسیر.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درپایان به شهروندان تهرانی و حاضران در این مراسم توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس و مترو) استفاده نمایند.

منبع: پلیس راهور تهران بزرگ

برچسب ها: پلیس راهور ، سید حسن نصرالله
