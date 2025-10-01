فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از کشف ۳۰ ماینر غیرمجاز به ارزش بیش از ۸ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ حجت نورانی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیر قانونی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یکی از مناطق شهرستان نوشهر، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی با همکاری ماموران اداره برق به محل اعزام و عملیات شناسایی و برخورد با این اقدام آغاز شد.

او افزود: پس از بازرسی‌های دقیق از محل مورد نظر، ۳۰ ماینر که به صورت غیر قانونی در حال فعالیت بودند کشف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ نورانی ضمن هشدار به افراد سود جو خاطر نشان کرد: استفاده از ماینر بدون مجوز قانونی نه تنها موجب اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود، بلکه طبق قانون بعنوان قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام گیرد.

کشف ۹۷ کیلو انواع مواد مخدر در عباس آباد

سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: در تداوم اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: در راستای اجرای این طرح، ماموران با بررسی‌های دقیق میدانی موفق شدند ۱۹ خرده فروش مواد مخدر را شاسایی و در چند عملیات هماهنگ دستگیر که برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: در این طرح تعداد ۶۱ نفر معتاد متجاهر نیز از سطح محلات هدف و آلوده جمع آوری که ضمن هماهنگی‌های لازم صورت گرفته، این افراد برای سیر مراحل بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.