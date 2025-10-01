به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -مدیرکل هواشناسی هرمزگان در این نشست با بیان اینکه ادبیات علمی و تخصصی هواشناسی سنگین و پیچیده است، گفت: برای اثرگذاری بیشتر باید این مفاهیم با زبانی ساده و قابل درک به جامعه هدف منتقل شود و خبرنگاران در این مسیر نقش کلیدی دارند.

وی با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل افزود: قرار است شبکه‌ای از خبرنگاران تخصصی در حوزه هواشناسی و تغییر اقلیم شکل بگیرد تا اطلاعات دقیق و علمی به صورت صحیح در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان تغییرات اقلیمی را یکی از چالش‌های اصلی کشور دانست و اظهار داشت: طبق داده‌ها و آمارها، استان هرمزگان در دوره اخیر با کاهش چشمگیر بارش‌ها و افزایش شدت خشکسالی مواجه بوده است، به‌گونه‌ای که در برخی مناطق تا ۹۳ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته ثبت شده است.

او با تأکید بر اهمیت داده‌های علمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تصریح کرد: پیش‌بینی‌های دقیق هواشناسی می‌تواند به بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، محیط زیست، مدیریت منابع آب و حتی امنیت غذایی کمک کند.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان در پایان از برگزاری کنفرانس ملی تغییر اقلیم در بهمن‌ماه سال جاری به میزبانی این استان خبر داد و گفت: امیدواریم این رویداد فرصتی برای تبادل دانش و ارائه راهکارهای علمی در مواجهه با پیامدهای تغییرات اقلیمی باشد.