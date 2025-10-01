آیین جشن عاطفه ها با هدف ترویج و گسترش فرهنگ خیر و احسان در بین دانش آموزان و خانواده ها در مدارس سراسر استان و با حضور مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و آموزش و پرورش هرمزگان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آیین جشن عاطفه ها که امروز و به نمایندگی از مدارس سراسر استان به شکل نمادین و در دبستان دخترانه دانا واقع در کوی 22 بهمن شهر بندرعباس برگزار گردید.

حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در این آیین با اشاره به رزمایش توزیع بسته های تحصیلی میان دانش آموزان نیازمند استان هرمزگان گفت: در هفته گذشته و قبل از شروع سال تحصیلی جدید رزمایش بزرگ توزیع بیش از 52 هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان در قالب پویش ملی جشن عاطفه ها را برگزار کردیم و امروز نیز در ادامه این رزمایش امیدواریم بتوانیم با همراهی دانش آموزان معزز، آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی هرمزگان نسبت به جمع آوری کمک های مردمی اقدام و در کمترین زمان ممکن بسته های تحصیلی جدید و کمک های جمع آوری شده را بین دانش آموزان نیازمند در سطح استان هرمزگان توزیع کنیم.

وی با بیان اینکه پویش جشن عاطفه ها با شعار "آینده ساز باشم" تا پایان مهر ماه ادامه دارد، افزود: هدف اصلی کمیته امداد با برپایی چنین جشن هایی در مدارس، ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در بین دانش آموزان و همچنین یادآوری این موضوع که حمایت و پشتیبانی از دانش آموزان نیازمند با همراهی و همدلی سایر دانش آموزان هم قابل انجام است و می تواند مستمر ادامه داشته باشد.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان یادآور شد: در حاضر در هرمزگان تعداد 45 هزار دانش آموز تحت حمایت این نهاد بوده و در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند.

باسره ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر 23 میلیارد تومان در قالب جشن عاطفه ها با همراهی و هم افزایی مردم و خیرین جمع آوری شد که پیش بینی می شود امسال میزان کمک های مردمی در این پویش ملی با مشارکت خوب آحاد جامعه، خیرین و دانش آموزان عزیزمان از رشد مطلوبی برخوردار باشد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : مردم نیکوکار و خیراندیش استان همچنان می توانند با شماره گیری کد دستوری #076* 8877* یا واریز کمک نقدی به شماره کارت 6037997900000648 و یا ارسال عدد 5 به سرشماره 3000333376 و دریافت لینک مستقیم کمک های مردمی در جشن عاطفه ها مشارکت نمایند.

منوچهر ضیایی ، مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت: از 7 الی 13 مهر ماه، فرصتی خوبی برای برپایی جشن عاطفه ها در مدارس است که این امر مهم با همکاری مشترک اداره کل آموزش و پرورش استان ، سازمان دانش آوزان و کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان برنامه ریزی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه آموزش و پرورش دو هدف از اجرای این برنامه مشترک دارد، تصریح کرد: هدف نخست اینکه در تمام مدارس استان از ظرفیت دانش آموزان و همکاران به منظور جمع آوری کمک برای دانش آموزان نیازمند استفاده شود و هدف دوم ما نیز ترویج فرهنگ خیر خواهی و یاری رسانی به همدیگر در میان دانش آموزان است که این عزیزان از هم اکنون هم در سنین پایین با فرهنگ مشارکت در امر خیر و خیرخواهی آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه مدیران مدارس در توزیع این کمک ها محور خواهند بود، افزود: نیمی از این کمک ها جمع آوری شده در مدارس استان به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد اهدا می گردد و نیمی دیگر هم بین سایر دانش آموزان نیازمند مدارس که از قبل شناسایی شده اند، توزیع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در ادامه از راه اندازی سامانه اطاعات دانش آموزان در این اداره کل اشاره کرد و گفت: مدیران مدارس لیست دانش آموز نیازمند را در این سامانه بارگذاری می کنند ، نوع کمک هایی که دانش آموزان بی بضاعت نیاز دارند در این سامانه مشخص شده و بانک جامعی از دانش آموزان در حال تکمیل است که کمک ها را با حفظ حرمت و حریم دانش آموزان بدست نیازمندان واقعی برسانیم.

ضیایی در ادامه گفت: انتظار می رود همه نهادها و خیرین در این مرحله از جشن عاطفه ها کمک و مشارکت داشته باشند به ویژه در پشتیبانی از این دانش آموزان که نیازمند حمایت های آموزشی و فرهنگی در تمام طول سال تحصیلی می باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در پایان از کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و خیرین که در راستای کمک به دانش آموزان نیازمند استان فعالیت های مؤثری انجام داده اند قدرانی و تشکر کرد.

منبع :کمیته امداد هرمزگان