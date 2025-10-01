باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین که بیش از یک هفته بدون برق بوده است، تا زمانی که ژنراتور‌های پشتیبان کار می‌کنند، با هیچ خطر قریب‌الوقوعی مواجه نیست.

بزرگترین نیروگاه انرژی اتمی اروپا در ۲۳ سپتامبر برق خود را از دست داد که طولانی‌ترین از ۱۰ قطعی برق از زمان کنترل این نیروگاه توسط روسیه پس از حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ است.

این آژانس در بیانیه‌ای اعلام کرد که مدیریت نیروگاه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اطلاع داده است که این سایت هنوز ذخایر سوخت برای بیش از ۱۰ روز فعالیت دارد و تامین منظم سوخت خارج از سایت این سطح را حفظ می‌کند.

رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای گفت: در حالی که این نیروگاه در حال حاضر به لطف ژنراتور‌های دیزلی اضطراری خود - آخرین خط دفاعی - در حال مقابله با این وضعیت است و تا زمانی که آنها به کار خود ادامه دهند، هیچ خطر فوری وجود ندارد، اما به وضوح از نظر ایمنی هسته‌ای این وضعیت پایدار نیست.

او افزود: «هیچ‌کدام از طرفین از یک حادثه هسته‌ای سودی نخواهند برد. من با هدف فعال کردن اتصال سریع مجدد نیروگاه به شبکه برق، دائما با دو طرف در تماس هستم.»

منبع: تی آر تی