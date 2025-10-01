باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اتحادیههای دانشجویی و جوانان از کشورهای مختلف اروپایی، از جمله فرانسه و بلژیک، تهدید کردند که در صورت هرگونه حمله رژیم تروریستی اسرائیل به «ناوگان بین المللی صمود»، تحصیل را تعطیل و تظاهرات خواهند کرد.
اتحادیههای مختلف در اروپا، که برجستهترین آنها اتحادیه دانشجویان فرانسه است، امروز چهارشنبه بیانیهای در حمایت از «ناوگان بین المللی صمود» با هدف شکستن محاصره اسرائیل بر فلسطینیان در نوار غزه صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: «دانشجویان در سراسر اروپا در صورت بروز هرگونه آسیب به ناوگان، کلاسهای خود را تعطیل خواهند کرد». از اتحادیههای دانشجویی سراسر جهان خواسته شد به این اقدام بپیوندند.
لیا جول کلیمان، رئیس مشترک اتحادیه دانشجویان فرانسه، اظهار داشت که «ناوگان صمود» یک ابتکار مردمی جهانی برای شکستن محاصره غزه است که در معرض نسلکشی رژیم تروریستی اسرائیل قرار دارد.
او گفت: «برای ما مهم است که حمایت خود را از این ابتکار نشان دهیم و تاکید کنیم که اگر هرگونه عواقبی متوجه شرکتکنندگان در ناوگان شود، ما اینجا خواهیم بود و به صورت جمعی اعتراض خواهیم کرد.»
کلیمان تاکید کرد که صرف به رسمیت شناختن کشور فلسطین کافی نیست، بلکه باید ممنوعیت تسلیحاتی بر رژیم تروریستی اسرائیل که مرتکب نسلکشی علیه فلسطینیان میشود، اعمال گردد.
وی توضیح داد که این ناوگان شامل فعالانی از ۴۰ کشور است و اگر اتفاق ناگواری برای ناوگان رخ دهد، دانشجویان این کشورها قادر خواهند بود که با هم متحد شده و اقدام کنند.
او اشاره کرد که فراخوانهای دانشجویی به دنبال گسترش دامنه همبستگی تا بعد جهانی است و افزود: «ما میخواهیم در صورت هرگونه حمله به ناوگان، همه چیز متوقف شود و دانشجویان این امر را یک سهم ضروری برای پایان دادن به استعمار و نسلکشی در سرزمینهای فلسطینی میدانند.»
کشتیهای شرکتکننده در این ناوگان روزهاست که حامل کمکهای بشردوستانه به سمت غزه در حرکتاند و بامداد چهارشنبه، این ناوگان اعلام کرد که به فاصله ۱۲۰ مایل دریایی (حدود ۲۲۲ کیلومتر) از سواحل غزه نزدیک شده است.
منبع: آناتولی