باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان زیباسازی شهر تهران در هفته گردشگری به معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهری پرداخته و با اکران مجموعه‌ای از تصاویر با عنوان «تهران از نو»، روایتگر مسیرهایی است که در دل خود تاریخ، فرهنگ و زندگی جاری تهران را به نمایش می‌گذارند.

در این مجموعه، مسیرهایی چون پیاده‌روی از میدان راه‌آهن تا خانه انیس‌الدوله، خانه نیما یوشیج تا خانه عزت‌الله انتظامی، بازار تجریش تا امام‌زاده صالح (ع) و مسجد فخرآباد تا گذر فخرالدوله در قالب طرح‌هایی چشم‌نواز، بر روی تابلوهای شهری نقش بسته‌اند؛ مسیرهایی که هر یک بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی پایتخت را بازگو می‌کنند.

این اکران شهری با هدف ترویج گردشگری شهری، افزایش حس تعلق شهروندان به بافت تاریخی و فرهنگی تهران، و معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده پایتخت انجام شده است.