سازمان زیباسازی شهر تهران در هفته گردشگری به معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهری پرداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان زیباسازی شهر تهران در هفته گردشگری به معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهری پرداخته و با اکران مجموعه‌ای از تصاویر با عنوان «تهران از نو»، روایتگر مسیرهایی است که در دل خود تاریخ، فرهنگ و زندگی جاری تهران را به نمایش می‌گذارند.

در این مجموعه، مسیرهایی چون پیاده‌روی از میدان راه‌آهن تا خانه انیس‌الدوله، خانه نیما یوشیج تا خانه عزت‌الله انتظامی، بازار تجریش تا امام‌زاده صالح (ع) و مسجد فخرآباد تا گذر فخرالدوله در قالب طرح‌هایی چشم‌نواز، بر روی تابلوهای شهری نقش بسته‌اند؛ مسیرهایی که هر یک بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی پایتخت را بازگو می‌کنند.

این اکران شهری با هدف ترویج گردشگری شهری، افزایش حس تعلق شهروندان به بافت تاریخی و فرهنگی تهران، و معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده پایتخت انجام شده است.

برچسب ها: گردشگری ، خانه تاریخی
خبرهای مرتبط
اسلام آباد نفس تازه می‌کشد؛ کلید به کلید، با ۸۶ درصد سهم فضای سبز برای مردم
۱۴ مهر در تقویم رسمی کشور به نام «روز تهران» ثبت شد
چمران: برگزارکنندگان نمایشگاه در سئول گویا اصرار دارند مردم را آزار دهند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
داماد با درخواست مادرزن به چوبه دار نزدیک شد
رشد ۷۶ درصدی دستگیری قاچاقچیان
جزئیات واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر»
تردد پرحجم و سنگین در ۳ بزرگراه تهران
اسقاط خودرو‌های فرسوده مستلزم استمرار واردات خودرو/ تلاش پلیس برای حل مشکل «پلاک‌های آلوده»
اتمام ۹۰ درصد مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه در تهران/ مشارکت ۵ هزار کارشناس در ۱۵ رشته
قیمت سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین تهران اعلام شد
آغاز برنامه‌های هفته جهانی سالمندان/ تلاش برای طراحی راهکار‌های نوین در حوزه سالمندی
اختلاف قیمت ۴۸ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
جشنواره بین‌المللی همام؛ پل هنر و خودباوری هنرمندان معلول
آخرین اخبار
اهمیت ثانیه‌ها در لحظه نجات فرد حادثه دیده + فیلم
تمهیدات ترافیکی ویژه مراسم شهادت سید حسن نصرالله در پایتخت اعلام شد
همکاری‌های بین‌المللی، کلید ارتقای کیفیت زندگی سالمندان ایران است
تدوین برنامه‌های اجرایی برای تأمین کالا‌های اساسی مردم در شرایط بحران ضروری است
بررسی تصادفات جرحی پایتخت بر اساس ایام هفته + فیلم
حجم بالای موتورسیکلت و خودرو در پارکینگ‌های توقیفی + فیلم
ظرفیت اتوبوس های فعال تهران به ۱۸۰۰ دستگاه رسیده است
تامین مسکن برای کارکنان باید از اهداف کلان و درازمدت قوه قضاییه باشد
مشارکت مردم با پلیس در ایست‌های بازرسی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فوق‌العاده بود
بازداشت یک شرور به جرم مجروح کردن شهروندان
جزئیات واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر»
آغاز رسمی نصب تابلو‌های پرچمی شهدا در معابر پایتخت
حمایت کمیته امداد از ۴۱ هزار سالمند تهرانی
الزام پیمانکاران پسماند به استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات ایمنی
فاز یک تعریض بزرگراه بسیج تا پایان سال به اتمام می‌رسد
قیمت سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین تهران اعلام شد
رشد ۷۶ درصدی دستگیری قاچاقچیان
اعلام جرم دادستانی علیه عوامل تولید گزارش در مورد آمار برخی نوزادان
آغاز برنامه‌های هفته جهانی سالمندان/ تلاش برای طراحی راهکار‌های نوین در حوزه سالمندی
اتمام ۹۰ درصد مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه در تهران/ مشارکت ۵ هزار کارشناس در ۱۵ رشته
اسقاط خودرو‌های فرسوده مستلزم استمرار واردات خودرو/ تلاش پلیس برای حل مشکل «پلاک‌های آلوده»
۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی با پیگیری دادستانی تهران در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت
اختلاف قیمت ۴۸ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
داماد با درخواست مادرزن به چوبه دار نزدیک شد
جشنواره بین‌المللی همام؛ پل هنر و خودباوری هنرمندان معلول
تردد پرحجم و سنگین در ۳ بزرگراه تهران
کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت ادامه دارد
استاندار تهران: متخلفان قانون‌گریز در حوزه عدم ثبت انبار‌ها مشمول برخورد خواهند شد
خطر بیخ گوش مجتمع‌های تجاری بوستان، مهستان و قائم/ مراکز تجاری ناایمن پایتخت را بشناسیم