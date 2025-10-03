باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامحسین بهمنی کارشناس کشاورزی از آرامش بازار شکر خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی و اشباع بازار، شکر کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.

به گفته وی، قیمت مصوب هرکیلو شکر درب کارخانه ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان است، اما اکنون کمتر از این نرخ عرضه می شود. همچنین قیمت هر بسته شکر یک کیلویی برای مصرف کننده ۶۵ هزارتومان و شکر فله ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

بهمنی ادامه داد: براساس آمار گمرک در ۵ ماهه امسال ۳۲۹ هزارتن شکر وارد شده است که با احتساب تولید داخل، سالانه نیاز است ۸۰۰ هزارتن تا یک میلیون تن شکر وارد شود.

کارشناس کشاورزی میزان تولید شکر امسال را یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن برآورد کرد و گفت: با توجه به مشکلات کم آبی پیش بینی می شود که امسال سطح زیرکشت کاهش یابد.

وی مصرف ماهانه شکر در نیمه دوم سال را ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: در نیمه نخست سال روزانه ۸ هزارتن و در نیمه دوم سال روزانه ۶ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تن شکر مصرف می شود.