به خط شدن فرماندهان آمریکایی توسط ترامپ برای جنگ داخلی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u06cc \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0627 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0635\u062d\u0628\u062a \u0627\u0632 \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u062c\u0646\u06af \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0631 \u0644\u0632\u0648\u0645 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0633\u0631\u06cc\u0639 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0622\u0631\u0627\u0645\u06cc \u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n