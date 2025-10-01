باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

به خط شدن فرماندهان آمریکایی توسط ترامپ برای جنگ داخلی + فیلم

رئیس جمهور آمریکا فرماندهان نظامی این کشور را جمع کرده تا به آنها بگوید برای نبرد با دشمن داخلی آماده باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترامپ در دیدار بی سابقه خود با نظامیان آمریکایی، صحبت از دشمنان و جنگ داخلی می کند و بر لزوم ایجاد نیروی واکنش سریع برای پاسخ به ناآرامی ها در این کشور تاکید کرد.

مطالب مرتبط
به خط شدن فرماندهان آمریکایی توسط ترامپ برای جنگ داخلی + فیلم
young journalists club

کودکان فلسطینی ۲۵ برابر کودکان اوکراینی کشته شدند!؟ + فیلم 

به خط شدن فرماندهان آمریکایی توسط ترامپ برای جنگ داخلی + فیلم
young journalists club

کاهش ذخایر موشک‌های تاد بعد از حمله ایران + فیلم

به خط شدن فرماندهان آمریکایی توسط ترامپ برای جنگ داخلی + فیلم
young journalists club

هشدار سرهنگ آمریکایی: هر حمله اسرائیل به ایران، آغاز پایان تل‌آویو خواهد بود! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
انتشار تصاویری از تخلیه خدمه کشتی هدف قرار گرفته به دست نیرو‌های مسلح یمن
۱۲۰۷

انتشار تصاویری از تخلیه خدمه کشتی هدف قرار گرفته به دست نیرو‌های مسلح یمن

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
دبیر با کت داماد رئیس‌جمهور به دیدار پزشکیان رفت! + فیلم
۱۰۸۹

دبیر با کت داماد رئیس‌جمهور به دیدار پزشکیان رفت! + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
ناوگان صمود در مسیره غزه به منطقه خطر رسید + فیلم
۷۲۰

ناوگان صمود در مسیره غزه به منطقه خطر رسید + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
از انسانی که لایق محبت شما نیست دست بردارید + فیلم
۶۹۶

از انسانی که لایق محبت شما نیست دست بردارید + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
ورود موبایل به ورزشگاه‌های ایران ممنوع! + فیلم
۶۲۲

ورود موبایل به ورزشگاه‌های ایران ممنوع! + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.