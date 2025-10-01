همایش «مبلغان مجاهد» به همراه نکوداشت اسوه های جهاد و تبلیغ در سالن همایش های بین المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - حجتالاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در همایش سالانه «مبلغان مجاهد» که به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور جمعی از فرماندهان و یادگاران دفاع مقدس در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با تأکید بر اهمیت این مناسبت، هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی دانست.
او با اشاره به نقش برجسته روحانیت در دوران دفاع مقدس، ابعاد مختلف حضور و مجاهدت آنان را یادآور شد و گفت: در طول جنگ تحمیلی، ۷۵۰۰ نفر از روحانیون به جبهههای حق علیه باطل اعزام شدند که از این تعداد، ۳۷۰۰ نفر یعنی حدود یکسوم شهدای روحانیت به فیض شهادت نائل آمدند.
معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه به پیشینه نقشآفرینی روحانیت از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: کارویژه روحانیت، تبیین عملی وعدههای الهی با شجاعت، ایستادگی و حضور در میدان است.
او همچنین با اشاره به فداکاریهای روحانیون در روزهای سخت جنگ، خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ۱۲ نفر از روحانیون، از جمله طلبه شهید نیازمند، به درجه رفیع شهادت رسیدند.
حجت الاسلام روستا آزاد افزود:از شهدای طلبه دوران دفاع مقدس، شهید کمال قاسمی به عنوان یکی از شهدای شاخص سال ۱۴۰۴ دفاع مقدس معرفی شده است.
تأکید بر نقش محوری روحانیت در دفاع مقدس؛ فراخوان تدوین تاریخ شفاهی با ارسال مقالات
حجتالاسلام والمسلمین حیدر مصلحی ، رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس هم در این همایش ، با اشاره به جایگاه برجسته روحانیت در دوران دفاع مقدس گفت: روحانیت محور اصلی قداست در دفاع مقدس بوده است. با توجه به حضور مستقیم در جبهههای حق علیه باطل، این نقش را از نزدیک درک کردهام.
او با تأکید بر ضرورت تبیین نقش روحانیت در دفاع مقدس، از طلاب و روحانیون خواست تا با بیان خاطرات و تجربیات خود، زمینه تدوین تاریخ شفاهی این مجاهدتها را فراهم سازند.
حجتالاسلام مصلحی ضمن قدردانی از دفتر تبلیغات اسلامی برای برگزاری همایش «مبلغان مجاهد»، تصریح کرد: دفاع مقدس باید به متن درسی طلاب وارد شود، همانگونه که در برنامههای دانشگاهی قرار است وارد شود.
او همچنین با اعلام فراخوان مقاله، از طلاب خواست آثار خود را به دبیرخانه بنیاد نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس ارسال کنند. علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۹۲۰۹۳۱۵۶۹ نیز ارسال نمایند.
در بخش دیگری از این همایش، سردار مرتضی قربانی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده لشکر ۲۵ کربلا و لشکر ۵ نصر در دوران دفاع مقدس، به بیان خاطراتی از شهدای روحانی پرداخت و نقش آنان را در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی برجسته دانست.
در پایان این همایش از خانواده شهدای روحانیت تجلیل شد.