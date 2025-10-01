رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در سال گذشته نرخ موالید در کشور به زیر یک میلیون رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری روز جهانی سالمندان گفت: رشد جمعیت کاهش پیدا کرده و موالید در سال گذشته برای اولین بار زیر یک میلیون رخ داده است. در استان ‌گیلان رشد جمعیت منفی به ثبت رسیده است.

به گفته وی بررسی ها نشان می دهد که نرخ ۱۲ درصد سالمندی فعلی در سال ۱۴۳۰ به ۲۶ درصد می‌رسد و آثارش به لحاظ مسائل حوزه سلامت، بروز بیماری های خاص در سنین سالمندی است. در بین افراد سالمند درگیری قلبی، دیابت و سکته مغزی همچنین نیاز به تخت های ویژه سی سی یو و آی سی یو بیشتر می‌شود.

وی تاکید کرد: اکنون تعداد جمعیت در خانواده ها کم شده و سالمندان مجبور به سکونت در مراکز نگهداری یا زندگی تنها خواهند شد که مستقیم روی سلامت جسمی و روانی آنها تاثیر خواهد داشت. 

رئیس کرمی بیان کرد: تعداد متخصصان سالمندی محدود است و آمادگی لازم برای افزایش پذیرش را نداریم. اگر رشد جمعیت سالمندی به همین شکل باشد و آمادگی لازم نداشته باشیم در آینده دچار مشکل خواهیم شد. باید زمینه های آماده سازی جامعه فراهم شود تا خدمات کافی به سالمندان بدهیم.

در ادامه مراسم، علیرضا نمازی مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: رشد جمعیت سالمندی در ایران سونامی بار است. افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب می شوند اما در ایران سن ۶۵ سالگی را ورود به سن سالمندی می نامند. از هر سه سالمند یک نفر مبتلا به پوکی استخوان است و یک سالمند در معرض این بیماری قرار دارد.

به گفته وی اگر ۱۲ درصد از جمعیت یک کشور بالای ۶۰ سال و ۸ درصد از جمعیت بالای ۶۵ سال باشد آن کشور نیز سالمند نامگذاری می شود.

نمازی تاکید کرد: ارتقای مسائل بهداشتی و افزایش طول عمر سبب شده تا جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش برود. 

وی ادامه داد: جمعیت سالمند دچار چالش اقتصادی و بهداشتی و درمانی همچنبن زیرساختی و شهری خواهد شد.

مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: علت افزایش جمعیت سالمند می‌تواند ناشی از پیشرفت‌های علمی و پزشکی، بهبود سبک زندگی و افزایش امید به زندگی باشد و همچنین کاهش نرخ فرزندآوری و کاهش جمعیت جوان مولد، این روند را تشدید می‌کند. اگر نسبت جمعیت جوان به سالمند کمتر از ۱.۳ تا ۱.۴ باشد، کشور ما با چالش سالمندی مواجه خواهد بود.

وی تصریح کرد: نیر‌وی مولد کاری در بین جامعه سالمندی کاهش پیدا می کند و نیاز به مراقبت در بین افراد مسن افزایش پیدا می کند و دسترسی ها در این گروه سنی کاهش پیدا می کند. در دوران سالمندی مراقبت از سالمند مسئله مهمی است. اکنون باید پیاده روهای مخصوص تردد سالمندان در شهر ها فراهم شود‌.

در ادامه مراسم، خاتون آبادی رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: علم پزشکی در این عصر ارتقا پیدا کرده است و در نتیجه میزان سالمندان و طول عمر بالا در جوامع افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی توانبخشی برای افراد سالم و قبل از دوران سالمندی مفید خواهد بود. سالمندان سالم نیز باید  تحت درمان دوره های توانبخشی های فیزیکی و شناختی قرار بگیرند.

تبادل نظر
Canada
ناشناس
۱۱:۰۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
یکی میاد میگه بیشتر قبولی کنکور از دبیرستان هاس سمپاد و نمونه مردمی هست و...
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهار
۱۰:۰۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
مسئولین محترم حل مساله خیلی ساده هست.
یکی میاد در زمینه بهداشت و تغذیه میگه که پوکی استخوان زیاد شده .یکی میاد از سطح پایین سواد و اطلاعات میگه.
یکی میاد میگه بیشتر قبولی کنکور از دبیرستان هاس سمپاد و نمونه مردمی هست و...
ریشه همه اش در فقر جامعه هست.
وقتی فقیر باشی ازدواج نمیکنی بچه نمیاری.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
مهریه
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۲۰:۰۳ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
خدایا به تو پناه می‌آوریم
نمیتونه صاحب ماشین و خونه و وسایل زندگی بشه پس ازدواج و فرزند آوری هم کم میشه و...
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Sh
۱۰:۰۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
مدیریت درست نتیجه اش همینه ،مگه غیر اینه؟؟؟ من یه بچه دارم ۵۰ سالمه اگه به ۲۰ سال قبل برگردم هیچ وقت ازدواج نمیکنم که یکی دیگه رو درگیر این زندگی بی حساب کتاب کنم مسئولی که برای مردم تصمیم میگیره و زیر بار مسئولیت تصمیمش هم نمیره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
قانون معافیت سربازی غایبین ۳فرزندچرا حذف میشه،آیا به هدف اصلی این طرح که فرزند آوری بود رسیدند؟!یا مشکل غایبین سن بالا حل شد؟!یک عده را تشویق کردید فرزند دوم وسوم بدنیا بیاورند،حالا می‌گویید قانون معافیت سه فرزندی لغو میشه؟!قانون دوفرزندی را هم که برای استفاده عده انگشت شمار تصویب کردید؟از نفرین مردم بترسید*طرح معافیت سه فرزندی برای حمایت از فرزند آوری وحل مشکل غایبین است،پس چرا فرصتش محدود است طی ۶ ماه مگر می‌شود صاحب فرزند شد؟! لطفا مهلتش را یک سال دیگر تا پایان ۱۴۰۵تمدید کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
باسلام
دلار و پول و زمین به هر نحوه ای به دوستان و طلا و سکه و رانت و غیره برای دوستان و آشنایان بچه دار شدن و حل مشکل جمعیت از مردم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
دلیل اینکه مردم دلشون نمیخواد بچه بیارن اینه که از پس مخارجش نمیتونن بربیان و دیگه اینکه صلاح نمیبینن تو کشوری بجه بیارن که افتاده دست افغانیا که نه خودشون خیال رفتن دارن و نه مسئولین قصد بیرون کردنشون رو دارن
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بهتر! جمعیت زیاد به چه درد می خوره!!! در تحریم و فقر
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بیشترمتولدین بین سالهای۵۵تا۶۵هستن برای بازنشستگی شون چه برنامه ای دارید!!بودجه تمام شده و می‌دین به حالایی ها که بازنشسته شدن؟!!یا تبلیغ میکنید که بزایین چون بیمه بدن براماها؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
مهریه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۲۰:۰۳ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
خدایا به تو پناه می‌آوریم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ترک ایران
۱۹:۳۰ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
هیچ از خودتان میپرسید دلیلش چیه مردم نمیخواهن فرزند بیارن فقط میگین جمعیت ایران پیر هستن و بچه دار بشین
۰
۹
پاسخ دادن
