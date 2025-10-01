معاون اجتمایی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از آمار و ارقام تصادفات جرحی در هفته اول مهر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتمایی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: با توجه به لزوم رعایت حقوق شهروندی  و جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ  «ناشی از اعمال قوانین و مقررات، خودرو‌هایی که به هر دلیل قانونی بیش از یکسال و موتور سیکلت‌هایی که بیش از شش ماه" در پارکینگ ها‌ی شهر تهران متوقف شده‌اند و چنانچه مالک برای ترخیص آن تاکنون اقدامی انجام نداده باشد؛ برابر دستورالعمل صادره از سوی “قوه قضائیه” تعیین تکلیف می‌گردند.

سرهنگ کشیر تاکید کرد: برابر دستوالعمل صادره، مالکان یا متصرفان قانونی وسایل نقلیه یاد شده موظفند (در مدت سه ماه) از تاریخ انتشار آگهی؛   نسبت به ترخیص وسیله نقلیه توقیفی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت، وفق مقررات در حکم خودرو‌های رها شده تعیین تکلیف خواهند شد.

وی در ادامه آمار «تصادفات جرحی پایتخت»  بر اساس «نوع کاربری، زمان وقوع، گروه سنی،   و نوع راه را در هفته اول مهر ماه ۱۴۰۴» به شرح ذیل اعلام کرد:

 آمار تصادفات جرحی پایتخت بر اساس نوع کاربری در هفته اول مهر ماه ۱۴۰۴

۱- موتورسیکلت: ۲۹۹ فقره
۲- عابر پیاده ۱۰۰ فقره
۳- خودرو: ۲۹ فقره

کشیر در ادامه افزود: با توجه به فصل پاییز و تاریکی زود هنگام هوا نیاز هست که عابرین پیاده  از لباس روشن و مناسبی استفاده نمایند که در دید کامل رانندگان عبوری قرار گیرند. همچنین برای عبور از عرض راه در بزرگراه‌ها  از روی پل عابر پیاده و در خیابان‌های  اصلی از روی خط کشی عابر پیاده  تردد نمایند.

 آمار تصادفات جرحی پایتخت بر اساس زمان وقوع در هفته اول مهر ماه ۱۴۰۴

۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰: ۹۶ فقره (رتبه اول)
۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰: ۸۶ فقره (رتبه دوم) 
۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰: ۸۲ فقره (رتبه سوم)

 آمار تصادفات جرحی پایتخت بر اساس گروه سنی در هفته اول مهرماه ۱۴۰۴

۱۸ تا ۳۰ سال: ۱۴۰ نفر (رتبه اول)
۳۰ تا ۴۰ سال: ۱۱۲ نفر (رتبه دوم)
۴۰ تا ۵۰ سال: ۸۳ نفر (رتبه سوم)

 آمار تصادفات جرحی  پایتخت بر اساس روز در هفته اول مهر ماه  ۱۴۰۴
شنبه: ۱۶ فقره
یکشنبه: ۱ فقره
دوشنبه: ۸۲ فقره
سه شنبه: ۱۰۳فقره
چهارشنبه: ۸۳ فقره
پنج شنبه: ۶۴ فقره
جمعه: ۷۹ فقره

سرهنگ کشیر  با اشاره به بیشترین آمار تصادفات جرحی در ایام هفته، افزود؛ طی بررسی‌های به عمل آمده؛   با توجه به اینکه فصل تحصیل می‌باشد و عملا مسافرت‌ها به صفر رسیده است؛ تردد در داخل شهر  و خیابان‌های اصلی بیشتر از بزرگراه‌ها می‌باشد در نتیجه آمار تصادفات در خیابان‌های اصلی به نسبت بیشتر از معابر بزرگراهی است و غالبا ما زمانی که به روز‌های آخر هفته نزدیک میشویم به دلیل تردد بیشتر، روز سه شنبه رتبه اول آمار تصادفات را به خود اختصاص داده است.

 آمار تصادفات جرحی پایتخت بر اساس نوع راه در هفته اول مهرماه ۱۴۰۴
بزرگراه ها: ۱۳۱ فقره
خیابان‌های اصلی: ۲۳۷ فقره
خیابان‌های فرعی: ۶۰ فقره

منبع: پلیس راهور تهران بزرگ

