در راستای کوچ اجباری مردم غزه، وزیر جنگ اسرائیل اعلام کرد که هر شخصی که در شهر غزه باقی بماند، از این پس «مبارز یا حامی تروریسم» تلقی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل امروز چهارشنبه با تهدید مردم غزه ادعا کرد که هر شخصی که در داخل شهر غزه باقی بماند، از سوی این رژیم تروریستی یا به عنوان نظامی و یا حامی تروریسم طبقهبندی خواهد شد.
کاتس در بیانیهای مطبوعاتی افزود که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در حال حاضر در حال تکمیل کنترل بر محور نتساریم در سواحل غربی نوار غزه است و بدین ترتیب نوار غزه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکند.
او توضیح داد که این اقدام منجر به تشدید محاصره شهر غزه خواهد شد و هر کس که به سمت جنوب شهر را ترک کند، مجبور است از ایستهای بازرسی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل عبور نماید.
وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد که این یک فرصت آخر برای ساکنان غزه است که میخواهند به جنوب نقل مکان کنند و حماس را تنها بگذارند تا با فعالیتهای تمامعیار و مداوم ارتش اسرائیل مواجه شود.
کاتس در پایان گفت که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل برای همه احتمالات آماده است و مصمم است تا فعالیتهای خود را تا بازگشت همه اسرا و خلع سلاح حماس ادامه دهد.
یک روزنامه صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل بیش از نیمی از شهر غزه را کنترل میکند و ۸۰۰ هزار نفر از ساکنان غزه این منطقه را به اجبار حملات رژیم تروریستی ترک کردند. جروزالم پست تائید کرد که ارتش این رژیم تروریستی در روزهای اخیر دامنه حملات خود به شهر غزه را گسترش داده است.
منبع: آر تی