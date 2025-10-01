یک مقام نظامی رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرده است که این رژیم همچنان برای چندین سناریو از جمله حمله دوباره به ایران آماده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در حالی که جهان مشغول طرح صلح در نوار غزه است، رژیم تروریستی اسرائیل خود را برای چندین سناریو، از جمله احتمال وارد کردن یک ضربه جدید به ایران، آماده می‌کند. این موضوع را یک مقام ارشد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل خبر داد.

این مقام صهیونیستی که نامش فاش نشده است مدعی شد که رژیم ترویستی اسرائیل چندین سناریو از جمله حمله دوباره به ایران را طراحی کرده است.

او افزود: «ما آنچه را در خاورمیانه و در ایران رخ می‌دهد، زیر نظر داریم و برای مجموعه‌ای متنوع از سناریو‌ها و گزینه‌ها آماده می‌شویم که یکی از آنها احتمال اقدام مجدد علیه ایران است».

این ادعاها درحالی مطرح می‌شود که پیش از این در روزهای پایان جنگ ۱۲ روزه رژیم تروریستی اسرائیل با حقارت و متوسل شدن به آمریکا دائما از این درخواست آتش‌بس داشت. سامانه‌های دفاع هوایی رژیم دیگر تحمل موشک‌های ایرانی را نداشتند و میزان اصابت موشک‌ها به اراضی اشغالی بسیار بالا رفته بود.

در همین راستا چندین مقام نظامی کشورمان نیز در دوره اخیر تاکید کرده‌اند که به هرگونه حمله جدید رژیم تروریستی اسرائیل، پاسخی قاطع و بی‌سابقه خواهند داد. محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران ایران هشدار داده است که در صورت مواجهه کشور با حمله جدید رژیم تروریستی اسرائیل، نیرو‌های ایرانی از تمام توانایی‌های خود استفاده خواهند کرد و خطوط قرمز خود را تغییر خواهند داد.

منبع: العربیه

ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
سخنگوی وزارت امور خارجه:
اول مهر امسال را با یاد ۳۴ دانش‌آموز شهید حمله رژیم صهیونیستی آغاز می‌کنیم
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
Bulgaria
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
یک شهر دار منطقه دو حیفا کشته نشده بعد میگید پاسخ محکم
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
ما برای دفع بلکه رفع و ریشه کن کردن تهدید اسرائیل باید سلاح اتمی داشته باشیم وضعیت نه جنگ نه صلح و یا تهدید هر روزه خطرناک و مهلک است
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بعیده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
الان ارزش پول اسرائیل 30 درصد کاهش پیدا کرده یا ایران که 10میلیون حداثل حقوقه و هیچ کاری نمیشه کرد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
پاسخ ایران متناسب نبود ! حرفها و تهدیدات بیشتر توخالی بودن و عملاً ما پاسخی به گستاخی اونها ندادیم وبیشتر نمایش و تبلیغاتی بود مانند تهدیدات دیگر مون !!!
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
۱۰۰٪
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
هرگز ازاین غلط‌ها نمی تواند بکند چون طلاویو تحمل موشکهای ایران را ندارد
۲۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
خیالت راحت تا یک ماه آینده جنگ جهانی سوم شروع میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
تلاویو.
مثل اینکه گرونی طلا اذیتت میکنه
Poland
ناشناس
۰۰:۰۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
اگه به اندازه کافی محکم بوده باشه نه
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
به محض این که از ما چه مسئولش چه مردمش ضعف مشاهده کنند حمله می کنند.
۰
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Asali
۲۳:۴۲ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
در همان ۱۲ روز نباید با آتش بس موافقت می شد.تا اسرائیل به جهنم فرو می رفت حالا هم دیر نشده بیاد ببینه یک من آرد چند پتیر میشه
۸
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۸ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
پتیر چیه بی سواد؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
منظورش «فتیر» بوده به معنی نون شیرمال امروی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
از احمق حماقت ظاهر می شود.

باید ملت ایران در کنار فرماندهان و مسئولین آماده باشیم.

آمریکا سال هاست دنبال نابودی ایران و چپاول ما هستند ولی اگر حماقت کنند نابودی خودشان زودتر رقم خواهد خورد.
۵
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
الان مسئولان دلسوز نظام با چشمشان باز باشه و موقعیت خیلی حساسی هست چون 1- ترامپ گفته اتفاقات بزرگی در خاورمیانه در راهه2- اسنپ یک باعث شده ما دوباره بریم ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل و این می تونی به حمله به ایران مشروعیت بده3- درسته که اسنپ بک تغییری در تحریم ها ایجاد نمی کنه ولی خائنان داخلی با ایجاد جو روانی باعث افزایش قیمت طلا و ارز شده اند که نتیجه آن افزایش قیمت در معیشت مردم است که سبب نارضایتی می شده. نتیجه مستقیم دلیل سوم این هست که با حمله به ایران و استفاده از نارضایتی اقدام به اغتشاش داخلی کنند.
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
این حجم از اخبار بد چیز عجیبی است! طلا؟ اینده؟ حقوق کارگران؟
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
این حجم از شکم پرستی و مال اندوزی خیلی عجیب است!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
این دفعه بخواد دست از پا خطا کنه اسرائیل من خودم دهنِ نتانیاهو رو سرویس میکنم
۱۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
ایندفعه فرار میکنی جنوب !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
سیاسیون ما اگر اقتدار کشور را حفظ کنند دشمن جرات حمله نمی کند.
۲
۱۵
پاسخ دادن
