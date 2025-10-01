باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در حالی که جهان مشغول طرح صلح در نوار غزه است، رژیم تروریستی اسرائیل خود را برای چندین سناریو، از جمله احتمال وارد کردن یک ضربه جدید به ایران، آماده می‌کند. این موضوع را یک مقام ارشد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل خبر داد.

این مقام صهیونیستی که نامش فاش نشده است مدعی شد که رژیم ترویستی اسرائیل چندین سناریو از جمله حمله دوباره به ایران را طراحی کرده است.

او افزود: «ما آنچه را در خاورمیانه و در ایران رخ می‌دهد، زیر نظر داریم و برای مجموعه‌ای متنوع از سناریو‌ها و گزینه‌ها آماده می‌شویم که یکی از آنها احتمال اقدام مجدد علیه ایران است».

این ادعاها درحالی مطرح می‌شود که پیش از این در روزهای پایان جنگ ۱۲ روزه رژیم تروریستی اسرائیل با حقارت و متوسل شدن به آمریکا دائما از این درخواست آتش‌بس داشت. سامانه‌های دفاع هوایی رژیم دیگر تحمل موشک‌های ایرانی را نداشتند و میزان اصابت موشک‌ها به اراضی اشغالی بسیار بالا رفته بود.

در همین راستا چندین مقام نظامی کشورمان نیز در دوره اخیر تاکید کرده‌اند که به هرگونه حمله جدید رژیم تروریستی اسرائیل، پاسخی قاطع و بی‌سابقه خواهند داد. محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران ایران هشدار داده است که در صورت مواجهه کشور با حمله جدید رژیم تروریستی اسرائیل، نیرو‌های ایرانی از تمام توانایی‌های خود استفاده خواهند کرد و خطوط قرمز خود را تغییر خواهند داد.

منبع: العربیه