باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، درآیین تودیع و معارفه دادستان جدید مرکز گلستان گفت: انتخاب دادستان جدید مرکز استان گلستان را در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص به‌کارگیری نیرو‌های جوان و انقلابی توصیف کرد و گفت: قانون مقرر کرده که دادستان کل کشور، دادستان‌های مراکز استان را معرفی کند و پس از تأیید ریاست قوه قضاییه، منصوب شوند. بر همین اساس با مشورت‌های لازم و ارزیابی‌های دقیق، دکتر رزاقی‌نژاد به این مسئولیت خطیر منصوب شد.

وی افزود: دادستان‌ها باید در همه زمینه‌ها هوشیار و فعال باشند و توصیه‌های اساسی در این مسیر وجود دارد که لازم است به آنها توجه ویژه شود.

کاهش جمعیت کیفری اولویت اصلی دادستان‌ها

دادستان کل کشور با اشاره به وظیفه دادستان‌ها در ساماندهی زندانیان گفت: وظیفه اصلی کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری بر عهده دادستان‌هاست. رسیدگی سریع به پرونده‌ها بر اساس مواد ۱۴ و ۱۵ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری می‌تواند منجر به آزادی یا جلوگیری از بازداشت افراد واجد شرایط شود و این امر مستقیماً بر کاهش آمار زندانیان اثر دارد.

او یادآور شد: در جریان عفو اخیر، ده‌ها هزار نفر مشمول تخفیف یا آزادی شده‌اند و این نشان می‌دهد توجه به این حوزه چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد.

موحدی آزاد گفت: بی‌توجهی به اجرای به‌موقع قرار‌های کفالت، وثیقه یا برائت، می‌تواند موجب بازداشت غیرقانونی افراد شود. این موضوع حق‌الناس است و مسؤولیت انتظامی برای قضات دارد. قاضی نمی‌تواند بگوید خبر نداشتم؛ اهمال و سهل‌انگاری در این حوزه قابل تعقیب است.

وی از دادستان‌ها خواست در حوزه‌های متنوع و حساس دقت عمل بیشتری داشته باشند و بر مواردی همچون «خودرو و موتورسیکلت‌های توقیفی، انبار‌های تملیکی، بنادر و گمرکات، محل نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و همچنین اجرای دستورالعمل پایش مجرمین حرفه‌ای» نظارت ویژه اعمال کنند.

دادستان کل کشور دستور داد پرونده‌های مربوط به سقط جنین غیرقانونی با جدیت پیگیری شود و افزود: در برخی استان‌ها با کمک سمن‌ها اقدامات مؤثری انجام شده، از جمله بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس و کاهش آسیب‌های اجتماعی. این روند باید ادامه و تقویت شود.

وی همچنین بر اجرای به‌موقع احکام قطعی درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، باغات، تصرف اراضی ملی و نظارت بر معادن تأکید کرد و آن را از وظایف اصلی دادستان‌ها دانست.

موحدی آزاد با هشدار نسبت به سوءاستفاده دشمن از فضای مجازی گفت: امروز دشمنان از این فضا علیه ملت ایران و جبهه مقاومت استفاده می‌کنند. در جنگ اخیر، دشمن از جنگ روانی قوی‌تر از جنگ نظامی بهره برد. دادستان‌ها باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مراقبت کنند تا امنیت روانی جامعه آسیب نبیند.

او به کیفیت پایین برخی خدمات عمومی اشاره کرد و گفت: آرد با هزینه سنگینی برای دولت تأمین می‌شود، اما ارزان در اختیار نانوایی هاقرار می‌گیرد و نباید نان با کیفیت پایین یا گران‌فروشی در اختیار مردم قرار گیرد. این موضوع حق‌الناس و دارای مسئولیت شرعی است. مدیران و متولیان موظفند در این زمینه به نحو مطلوب عمل کنند.

دادستان کل کشور در پایان تأکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد یأس، دودلی و بدبینی در جامعه است. ما باید با انسجام، وحدت، همدلی و ارائه خدمات بهتر نقشه‌های دشمن را خنثی کنیم. همه مدیران و مسئولان وظیفه دارند در این مقطع حساس، با کیفیت بالا به مردم خدمت کنند.