باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - علاقه‌مندان به نجوم در ماه اکتبر امسال، زمانی که ماه کامل به عنوان بزرگترین و درخشان‌ترین ماه سال ظاهر می‌شود، منتظر یک سورپرایز هستند. این پدیده نادر، ویژگی‌های یک "ابرماه" و "ماه برداشت" را برای اولین بار در ۳۷ سال گذشته با هم ترکیب می‌کند.

انتظار می‌رود این پدیده در روز سه‌شنبه، ۱۷ اکتبر، ساعت ۴:۴۸ صبح به وقت گرینویچ به اوج خود برسد. این زمان‌بندی باعث می‌شود که این پدیده در بیشتر نقاط جهان قابل مشاهده باشد، زیرا ماه در نزدیکترین نقطه خود به زمین قرار خواهد گرفت.

نام "ماه برداشت" از سنت کشاورزان در نیمکره شمالی سرچشمه می‌گیرد که منتظر نزدیکترین ماه کامل به اعتدال پاییزی (که هر ساله در ۲۲ یا ۲۳ سپتامبر رخ می‌دهد) بودند تا به آنها در برداشت محصولاتشان کمک کند.

در دوران باستان، قبل از اختراع روشنایی الکتریکی، نور درخشان ماه کامل به کشاورزان این امکان را می‌داد که عصر‌ها در طول فصل اوج برداشت، ساعات بیشتری کار کنند.

ماه بدر معمولاً در ماه سپتامبر ظاهر می‌شود، اما امسال نام آن به اکتبر تغییر یافته است، زیرا این ماه کامل نزدیک‌ترین ماه به اعتدال پاییزی است.

شایان ذکر است که زمین از سال ۱۹۸۷ ماه بدر را در ماه اکتبر ندیده است.

ماه امسال اولین "ابرماه" سال ۲۰۲۵ است که آن را برای ناظران با چشم غیرمسلح روشن‌تر و قابل مشاهده‌تر می‌کند. "ابرماه" به عنوان ماه کاملی تعریف می‌شود که ۹۰٪ از نزدیکترین نقطه خود به زمین، که به عنوان حضیض شناخته می‌شود، فاصله داشته باشد.

این پدیده "توهم قمری" را تقویت می‌کند، جایی که ماه وقتی نزدیک به افق است بزرگتر به نظر می‌رسد. اگرچه تصاویر علمی ثابت می‌کنند که اندازه ماه تغییر نمی‌کند، مغز ما فریب می‌خورد و اندازه آن را با درختان و ساختمان‌های افق مقایسه می‌کند. ناسا خاطرنشان می‌کند که این توهم با وجود هزاران سال مشاهده، همچنان دانشمندان را گیج می‌کند.

به نظر می‌رسد علاقه‌مندان به نجوم فصل شلوغی از ابرماه را در پیش دارند، زیرا ماه‌های نوامبر و دسامبر نیز به عنوان ابرماه طبقه‌بندی خواهند شد.

منبع: ایندیپندنت