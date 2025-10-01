مهاجرانی: درخواست ایران برای نشست با سه کشور اروپایی و ویتکاف در نیویورک رد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ در حاشیه نشست هیات دولت، در جمع خبرنگاران بیان کرد: در جلسه امروز هیات دولت در خصوص سانحه اتوبوس استان سمنان صحبتی شد و تاکید رئیس جمهور بر این بود که باتوجه به آغاز سال تحصیلی از تکرار این موضوع جلوگیری شود.
درخواست ایران برای نشست با سه کشور اروپایی و ویتکاف در نیویورک رد شد
وی افزود: همچنین گزارش وزیر امورخارجه در خصوص سفر به نیویورک را داشتیم. روایت جدی است که باید راجع به آن صحبت کرد. ایران اعلام آمادگی کرد تا با حضور سه کشور اروپایی، آژانس و ویتکاف جلسه داشته باشد ولی از طرف آنها مورد پذیرش قرار نگرفت و یا اینکه در جلسات حضور پیدا نکردند.
دستگاه دیپلماسی همه تلاش خود را برای از بین بردن یا تعویق اسنپ بک کرد
وی اظهار کرد: ابتدا موضوع بر این بود تا راجع به ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد در مقابل اسنپ بک صحبتهایی انجام شود، حذف کامل اسنپ بک تقاضای ایران بود، اما طرف مقابل نپذیرفت. آنها اول میگفتند حدود ۶ ماه تعلیق شود. این تاکیدی بود که آقای ویتکاف داشت. وزیر امورخارجه نیز گفته بود اینکه ما با این جمع بندی وارد گفتوگو شویم دیگر اسم آن مذاکره نیست. اما باتوجه به منافع ملی که برای کشور مطرح بود حتی در آخرین شب پیشنهاد ۴۵ روز تعویق نیز از طرف ایران مطرح شد که در نهایت با فشاری که لابی صهیونیستها داشتند، مورد پذیرش قرار نگرفت.
سخنگوی دولت تصریح کرد: نکته دروغینی است که بر مذاکره تاکید میکنند، مردم ایران باید بدانند که دستگاه دیپلماسی همه تلاش خود را انجام داد برای اینکه بتواند موضوع اسنپ بک را یا کلا از بین ببرد یا آن را به تعویق بیاندازد. فشار لابی صهیونیستها در تصمیم گیریهایی که در آمریکا و اروپا انجام میشود، مشهود است. علی رغم میلی که خود اروپاییها داشتند، تغییر رویه دادند و در نهایت شاهد بازگشت تحریمها بودیم.
سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات سید محمود نبویان درباره جاسوسی رژیم صهیونیستی از بستر اینترنت، بیان کرد: قاعدتا ما دستگاههای امنیتی داریم که موظف هستند در این زمینه کار کنند. بنده صلاحیت ندارم که در این زمینه اظهار نظرتایید یا رد کنم. دستگاههای امنیتی کشور هستند که باید این موضوع را بررسی کنند و اگر لازم بود تدابیری را اتخاذ کنند.
روز یکشنبه برنامه اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفتهایم، بررسی خواهد شد
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای کنترل قیمتها پس از فعال سازی مکانیزم ماشه چیست؟، تصریح کرد: طبیعتا دولت مکلف است در مورد تامین معیشت مردم، همان طور که بارها رئیس جمهور تذکر دادهاند، برنامه داشته باشد. برنامه در حال نهایی شدن است. ان شاالله روز یکشنبه برنامه اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفتهایم، در جلسه هیات دولت بررسی خواهد شد. پس از مصوب شدن وظیفه هر کدام از وزارتخانهها و نقش آنان در شرایط فعلی مشخص خواهد شد. امیدوار هستیم که با آرایش جدید دولت در شرایط جنگی مردم آسیب کم تری ببینند. هم چنین موضوع کالابرگ مورد تاکید رئیس جمهور است که ان شاالله اجرایی خواهد شد.
در برابر اسنپبک در شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیری خواهد شد
وی افزود: در خصوص فعال سازی اسنپ بک و ادامه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی دوباره تکرار میکنم که در این زمینه در شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیری خواهد شد. هر آنچه که در چارچوب منافع ملی و مصالح مردم باشد، اتخاذ و به اطلاع مردم خواهد رسید.
اینکه آورده مردم در مسکن متناسب با توان آنان باشد را از وزارت راه و شهرسازی پیگیری خواهیم کرد
مهاجرانی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای اینکه آورده مردم در طرح مسکن ملی متناسب با توان آنان باشد چیست؟، بیان کرد: مسکن یکی از موضوعات مهم مردم است. مسکن بار سنگینی را در معیشت مردم ایجاد میکند. اگر موضوع مسکن هموار شود، حجم فشار بر مردم کاسته خواهد شد. وامهای بلند مدتی که معمولا توسط بانکهای عامل در این زمینه پیش بینی میشود، کمک میکند تا مقداری فشار از روی مردم کمتر شود. وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه ویژه دارد تا موضوع را پیگیری کند. قسمتی از هزینههای زیادی که دریافت میشود به خاطر این است که زمینی که قبلا انتخاب شده بود، آمادهسازی آن هزینه زیادی را در بر میگیرد. اینکه آورده مردم متناسب با توان آنان باشد را از وزارت راه و شهرسازی پیگیری خواهیم کرد.
تعطیلی پنجشنبهها اگر به ساعت کاری قانونی ایراد وارد نکند، در اختیار استانداران است
سخنگوی دولت، خاطرنشان کرد: موضوع تغییر ساعت کار ادارات پیشنهادی بود که توسط رئیس جمهور مطرح شد، همچنان در بستر دورکاری که یک ظرفیت قانونی است در اختیار ادارات و استاندارن است. در خصوص تعطیلی پنجشنبهها نیز مطابق چیزی که مطرح شد، چنانچه به موضوع ساعت کاری قانونی ایراد وارد نکند، در اختیار استانداران است.
وی در پاسخ به این پرسش که جزئیاتی از بازگرداندن ۱۲۰ ایرانی مهاجر از آمریکا به کشور در دسترس است، بیان کرد: ۱۲۰ نفر از هموطنان ما مطابق چیزی که وزارت امورخارجه اعلام کرد، اصطلاحا از آمریکا برگشت خوردند. آغوش میهن همواره برای فرزندان خود باز است. به عنوان موطن پذیرای این عزیزان است. مسلما هر بررسی که در حوزههای امنیتی نیاز باشد، دستگاههای مربوطه انجام خواهند داد. این عزیزان قرار است از ایالات متحده به قطر و از قطر به ایران منتقل شوند. تاکید میکنم آغوش میهن برای فرزندان خود همیشه باز است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا چهرههای مشهور در بین این ۱۲۰ نفر که از آمریکا برمیگردند، حضور دارند، بیان کرد: جزئیات را بعدا خدمت شما اطلاع خواهیم داد.
همه موضوعات را در خصوص ایرانیان خارج از کشور امنیتی نکنیم
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: موضوع برگشت ایرانیان و دادن فرصت به کسانی که حتی نمیخواهند به صورت دائم به ایران آمده، بتوانند با خیال امن به کشور سفر کنند، از موضوعاتی است که بارها در دولت مطرح شده است. حتی در دولتهای مختلف این موضوع مطرح شده است. هیچ کشوری دوست ندارد که فرزندان خود نتوانند به خانه خود سفر کنند. به همین جهت در جلسهای که در دفتر معاون اول برای همین موضوع برگزار شد، شورای عالی ایرانیان خارج از کشورز فعال شده است و ان شاالله زیرساختهای لازم فراهم خواهد شد. خیلی از اوقات موضوع صرفا امنیتی نیست. ممکن است فردی شاکی خصوصی داشته باشد مثلا سر موضوع ارث؛ لذا همه موضوعات را در خصوص ایرانیان خارج از کشور امنیتی نکنیم. فرزندان ما هستند که در مکان دیگری زندگی میکنند. بستر امنی را فراهم خواهیم کرد. زیرساختها در حال آماده شدن است تا شاهد بازگشت این عزیزان یا امکان سفر آزادانه این عزیزان به کشور باشیم.
تعامل ایران با آژانس در راستای منافع ملی است
مهاجرانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازرسان آژانس در ایران هستند؟ بیان کرد: همه تلاش دولت به عنوان دستگاه دیپلماسی بر این بود تا بتواند جلوی فشار بیشتر بر حوزه اقتصاد ایران را بگیرد. طبیعتا موضوع اسنب بک به جای اینکه در بستر حقوقی خود حرکت کند، به جای دیگری جابه جا شد. ابزار سیاسی و اهرم فشار شد. همه اقداماتی که ایران با آژانس دنبال میکند در راستای منافع ملی است. بود یا نبود بازرسان آژانس نیز در همین چارچوب است.
مهاجرانی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران غنیسازی را ادامه خواهد داد، بیان کرد: این موضوعی است که باید در شورای عالی امنیت ملی در خصوص آن تصمیم گیری شود. باتوجه به اینکه موضوع فراتر از دولت است. این شورا موضوع را بررسی خواهد کرد. هر نتیجهای که جمعبندی شود به اطلاع مردم ایران خواهد رسید.
وی خاطر نشان کرد: در خصوص اسنپ بک دوباره باید عرض کنم که از پاییز گذشته که موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح بود و پیش بینیها بر این بود که ممکن است لابی صهیونیستی سنگینتر شود، دولت سناریوهای خود را فعال کرد. در سناریوهای بدبینانه، خوشبینانه و متوسط پیشبینیهای لازم انجام شد. آنچه که در ۱۲ روز دفاع مقدس شاهد بودیم، نتیجه همین عملکرد است. این رویکرد ادامه پیدا کرد. بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه مسیر ادامه پیدا کرد. با بررسی نقاط قوت و ضعف در آن دوره، برنامه دولت آماده شد. ان شاالله در روز یکشنبه برنامه در جلسه هیات دولت بررسی خواهد شد و پس از تصویب هر کدام از وزارتخانه متناب با دستورالعملی که برای آنان طراحی خواهد شد، مسیر را دنبال خواهند کرد. ان شالله شاهد حداقل فشار بر معیشت مردم باشیم. سیاستهای تسکینی دولت نظیر دادن کالابرگ به مردم ادامه خواهد داشت.
وضعیت اقتصادی مردم لزوما با استیضاح وزرا معنادار نخواهد شد
وی خاطرنشان کرد: موضوع وضعیت اقتصادی مردم لزوما با استیضاح وزرا معنادار نخواهد شد. موضوع استیضاح وزرا حقی است که مجلس در اختیار دارد. ولی در شرایط کنونی معیشت مردم برای ما اهمیت دارد و تلاش ما بر این است تا آرامش روانی و ثبات اجتماعی حفظ شود. همه اینها به اقتصاد نیز مربوط است. موضوع اساسی ما عملکرد وزرا خواهد بود.