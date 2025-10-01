باشگاه خبرنگاران جوان - مژگان رضازاده، رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور از اجرای طرحهای گستردهای برای توانمندسازی سالمندان، بهویژه زنان سالمند تنها، و ایجاد شهرهای دوستدار سالمند خبر داد. این طرحها با هدف پیشگیری از انزوا، تقویت سلامت روان و جسم، و تبدیل سالمندان به شهروندان فعال و پویا، در حال گسترش به سراسر کشور است.
رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور گفت: ما چند کار خیلی خوب در شورا انجام دادهایم. یکی از این طرحها، طرح توانمندسازی زنان سالمند تنها است که سال گذشته ۱۷ استان را تحت پوشش قرار دادیم. در این طرح، ۵۱ هزار زن سالمند تنها شناسایی، غربالگری و آموزشهای خودمراقبتی دریافت کردند. شناسنامه اجتماعی، اقتصادی و سلامت این افراد آماده شد و بیماریهای اولیه آنها تشخیص داده شد. برای هر مورد از نیازهای حمایتی، سلامت روان، سلامت جسم، اوقات فراغت و اشتغال، این افراد در سیستم ارجاع قرار گرفتند.
وی افزود: امسال بنا داریم این طرح را از ۱۷ استان به ۲۱ استان گسترش دهیم و در صورت تأمین اعتبارات، حتی بهصورت ملی و فراگیر کل استانها را پوشش دهیم. این طرح برنامهای اساسی برای ایجاد شبکههای اجتماعی زنان سالمند تنها با هدف پیشگیری از انزوا و افسردگی، ایجاد ارتباط اجتماعی، توانمندسازی و نهایتاً ایجاد سالمندانی فعال، سرزنده و شاداب است که نهتنها سلامت جسمی و روانی و ارتباط اجتماعی آنها مهم باشد، بلکه بهعنوان شهروند فعال در جامعه فعالیت داشته باشند. این طرح ابتکاری کشور ایران است و بسیار جامع و کامل است. بنا داریم ابتدا برای زنان و سپس برای مردان سالمند تنها ادامه دهیم.
رضازاده درباره طرح شهر دوستدار سالمند اظهار داشت: این طرح بینالمللی که از سال ۹۶ با کمک UNFPA وارد کشور شد، ترجمه و بومیسازی شد. سال ۹۸ اجرای آن در اصفهان آغاز شد و سند دوستدار سالمند اصفهان تدوین شد. بر اساس آن، سند دوستدار سالمند کشور تبیین و توسط وزیر ابلاغ شد. در حال حاضر، ۱۶ استان این طرح را اجرا میکنند و ۵ استان دیگر نیز اعلام آمادگی کردهاند. اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، عملاً سند ملی سالمندان تحقق خواهد یافت.
وی ادامه داد: پیشنویس لایه دفاع از حقوق سالمندان آماده شده و در هفته سالمندان، دو میزگرد تخصصی با حضور خبرگان، نخبگان، حقوقدانان، اعضای شورا و دانشگاهیان برگزار خواهیم کرد تا این پیشنویس برای ارائه به هیئت دولت آماده شود.
رئیس دبیرخانه شورای سالمندان همچنین اعلام کرد: سند ملی سالمندان به دلیل ایرادات مطرحشده، بازنگری شده و در هفته سالمندان با حضور نخبگان، متخصصین و نمایندگان دستگاههای عضو بررسی خواهد شد تا برای تصویب در شورای ملی سالمندان آماده شود.
رضازاده درباره دانشگاه نسل سوم گفت: با همکاری دانشگاه ایران، روی استفاده از پتانسیل خبرگان و شهروندان ارشد برای انتقال دانش و مهارت کار میکنیم. این طرح بینالمللی است و قصد داریم آن را بهصورت پایلوت در سه استان اجرا و سپس گسترش دهیم.
وی افزود: طرح مراکز سلامت روان سالمندان با عنوان مخفف «مسرت» با ابداع دانشگاهیان در حال اجراست که پایش مداوم سلامت روان سالمندان را هدف قرار داده و مقدمات آن انجام شده است. همچنین بسته سیاستی کارآفرینی سالمندان تدوین شده تا سالمندان همچنان فعال و پویا در جامعه باقی بمانند و از تجربیاتشان در چرخه اقتصاد بهرهمند شویم.
رضازاده درباره طرح سراهای سالمندی و مراکز مراقبتی توضیح داد: طرح نشاط اجتماعی سالمندان توسط دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد شده که با تقویت تعاملات اجتماعی، بازیهای گروهی و فعالیتهای مشارکتی، سالمندان را از حالت آسیبپذیر به سالمندان فعال و سالم تبدیل میکند.
وی در ادامه گفت: طرح گردشگری سالمند بهعنوان بعد نهم شهر دوستدار سالمند با نظر خود سالمندان در حال برنامهریزی است. در هر شهر دوستدار سالمند، محور گردشگری انتخاب شده و استانداردسازی در حال انجام است. همچنین طرح جامع مراقبت سالمندی با کمک UNFPA و بر اساس دانش جهانی در حال تدوین است که فرصتهای شغلی زیادی ایجاد خواهد کرد.
رئیس دبیرخانه شورای سالمندان افزود: برای مدیریت بحران ویژه سالمندان، دورههای آموزشی برای بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز تردد سالمندان برگزار کردیم و برنامه جامع مداخله در بحران سالمندان در حال تدوین است. همچنین راهاندازی پاتوقهای سالمندی یا مراکز مهر و گفتوگو بهعنوان پروژهای کلان برای سلامت اجتماعی در دستور کار است.
وی در پایان تأکید کرد: در حال برنامهریزی برای ایجاد داشبورد دادههای زنده از نهادهای مرتبط با سالمندی هستیم تا برای برنامهریزیهایمان از این دادهها استفاده کنیم. همه این اقدامات با همکاری شوراهای استانی انجام میشود تا تمرکز صرفاً در شورا نباشد.
