یک مطالعه جدید نشان داده است که افزایش نرخ ابتلا به اختلال طیف اوتیسم و ​​اختلالات عصبی-رشدی ممکن است با تکامل انسان در طول اعصار مرتبط باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در حالی که تخمین زده می‌شود از هر ۱۰۰ کودک در سراسر جهان، یک نفر به اوتیسم مبتلا است، متخصصان در مورد اینکه آیا این افزایش نتیجه تشخیص بهتر یا افزایش واقعی موارد ابتلا است، اختلاف نظر دارند.

در مطالعه‌ای که در مجله پیش‌بینی و تکامل مولکولی منتشر شد، تیمی از دانشگاه استنفورد به این نتیجه رسیدند که انتخاب طبیعی ممکن است در ظهور ژن‌های مرتبط با اوتیسم نقش داشته باشد. محققان کشف کردند که رایج‌ترین نورون‌ها در لایه بیرونی مغز (سلول‌های L۲/۳ IT) در انسان به طور قابل توجهی سریع‌تر از سایر پستانداران تکامل یافته‌اند، تحولی که با کاهش فعالیت ژن‌های مرتبط با اوتیسم و ​​اختلالات شخصیتی مرتبط بود.

محققان معتقدند که این تغییرات ژنتیکی که بر عملکرد مغز تأثیر می‌گذارند، به انسان توانایی‌های شناختی متمایزی مانند زبان و استدلال پیچیده داده‌اند، اما خطر ابتلا به اوتیسم را نیز افزایش می‌دهند. ژن‌هایی که در رشد مغز انسان نقش داشته‌اند، ممکن است مغز را در برابر انواع خاصی از تفاوت‌های عصبی-رشدی، از جمله اوتیسم، آسیب‌پذیرتر کرده باشند.

الکساندر استار، محقق ارشد این مطالعه، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که تغییرات ژنتیکی که مغز انسان را منحصر‌به‌فرد کرده است، در عملکرد‌های متنوع آن از جمله خطر اختلالات عصبی-رشدی، نیز نقش داشته است».

در جدیدترین تحقیقات دانشگاه‌های مونت سینای و هاروارد، محققان توصیه کردند که زنان باردار فقط تحت نظارت پزشک، با کمترین دوز و برای کوتاه‌ترین مدت از پاراستامول استفاده کنند و تأکید کردند که این رابطه بالقوه نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: اوتیسم ، تکامل انسان ، مغز انسان
خبرهای مرتبط
راز‌های شگفت‌انگیزِ تغییرات تاریخی بدن انسان
۵ نشانه‌ای که ثابت می‌کند بدن انسان به سرعت در حال تکامل است
انسان‌ها چند میلیون سال دیگر چه شکلی خواهند بود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برای نخستین بار در جهان از‌ام‌آرآی برای درمان آریتمی پیچیده قلبی استفاده شد
هر ۴۰ دقیقه یک خانم به سرطان سینه مبتلا می‌شود
نخبگان؛ سنگ‌بنای استوار پیشرفت و تعالی کشور
سواد بدنی؛ نسخه ارزان برای سالمندی گران
آخرین اخبار
نخبگان؛ سنگ‌بنای استوار پیشرفت و تعالی کشور
سواد بدنی؛ نسخه ارزان برای سالمندی گران
هر ۴۰ دقیقه یک خانم به سرطان سینه مبتلا می‌شود
برای نخستین بار در جهان از‌ام‌آرآی برای درمان آریتمی پیچیده قلبی استفاده شد
اتصال همه روستا‌های کشور به اینترنت تا پایان برنامه هفتم
گام فناورانه ایران به سوی بهبود زندگی بیماران پیوندی + فیلم
طراحی سامانه هدایت مرکزی قطار مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی + فیلم
وقوع پدیده‌ای نجومی که ستاره شناسان ۳۷ سال در انتظار آن هستند
معرفی تلویزیونی با مشخصات متمایز برای گیمر‌های ویدیویی
بهترین ورزش برای کنترل فشار خون + فیلم
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون قوه قضائیه
چگونگی پیشگیری از بیماری‌های فصلی در مدارس + فیلم
درمان خانگی تپش قلب + فیلم
یک دستاورد فضایی بزرگ؛ ارسال پیامی از فاصله ۳۵۱ میلیون کیلومتری به زمین
مشخصات کلیدی تبلت جدید سامسونگ گلکسی تب A11+
شومینه‌های هیزمی به اندازه سیگار کشیدن برای ریه‌ها مضر هستند
مصرف زعفران برای چه کسانی ممنوع است؟ + فیلم
ارتباط تکامل مغز انسان با افزایش نرخ ابتلا به اوتیسم
ارائه تسهیلات ۸ میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه ایران‌ساخت
۲۶ درصد جمعیت کشور در ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود/ نرخ موالید در سال گذشته به زیر یک میلیون رسید
کاظمی: توزیع شیر در مدارس در دستور کار است
ظفرقندی: یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا توزیع شده است
بازگشت اپلیکیشن Rutube برای تلویزیون‌های اندروید به گوگل پلی
علائم کمبود ویتامین B
سازمان غذا و دارو: برای کالای ته لنجی مجوزی نداده‌ایم
پیش‌بینی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از دوره ابتدایی در «آیین‌نامه هدایت تحصیلی»