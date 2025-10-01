یک مطالعه جدید نشان داده است که افزایش نرخ ابتلا به اختلال طیف اوتیسم و ​​اختلالات عصبی-رشدی ممکن است با تکامل انسان در طول اعصار مرتبط باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در حالی که تخمین زده می‌شود از هر ۱۰۰ کودک در سراسر جهان، یک نفر به اوتیسم مبتلا است، متخصصان در مورد اینکه آیا این افزایش نتیجه تشخیص بهتر یا افزایش واقعی موارد ابتلا است، اختلاف نظر دارند.

در مطالعه‌ای که در مجله پیش‌بینی و تکامل مولکولی منتشر شد، تیمی از دانشگاه استنفورد به این نتیجه رسیدند که انتخاب طبیعی ممکن است در ظهور ژن‌های مرتبط با اوتیسم نقش داشته باشد. محققان کشف کردند که رایج‌ترین نورون‌ها در لایه بیرونی مغز (سلول‌های L۲/۳ IT) در انسان به طور قابل توجهی سریع‌تر از سایر پستانداران تکامل یافته‌اند، تحولی که با کاهش فعالیت ژن‌های مرتبط با اوتیسم و ​​اختلالات شخصیتی مرتبط بود.

محققان معتقدند که این تغییرات ژنتیکی که بر عملکرد مغز تأثیر می‌گذارند، به انسان توانایی‌های شناختی متمایزی مانند زبان و استدلال پیچیده داده‌اند، اما خطر ابتلا به اوتیسم را نیز افزایش می‌دهند. ژن‌هایی که در رشد مغز انسان نقش داشته‌اند، ممکن است مغز را در برابر انواع خاصی از تفاوت‌های عصبی-رشدی، از جمله اوتیسم، آسیب‌پذیرتر کرده باشند.

الکساندر استار، محقق ارشد این مطالعه، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که تغییرات ژنتیکی که مغز انسان را منحصر‌به‌فرد کرده است، در عملکرد‌های متنوع آن از جمله خطر اختلالات عصبی-رشدی، نیز نقش داشته است».

در جدیدترین تحقیقات دانشگاه‌های مونت سینای و هاروارد، محققان توصیه کردند که زنان باردار فقط تحت نظارت پزشک، با کمترین دوز و برای کوتاه‌ترین مدت از پاراستامول استفاده کنند و تأکید کردند که این رابطه بالقوه نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

منبع: دیلی میل