باشگاه خبرنگاران جوان - علی بحرینی، در نشست شصتم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که با هدف بررسی گزارش جدید درباره فعالیت شرکتهای درگیر در شهرکسازی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین برگزار شد، با استقبال از بهروزرسانی پایگاه داده کمیسر عالی حقوق بشر و قدردانی از اقدام کمیسیون تحقیق فلسطین، بر وقوع جنایت نسلکشی در غزه تأکید کرد.
وی با اشاره به عنصر «قصد خاص» در نابودی یک گروه، شواهد رفتاری و اظهارات مقامات اسرائیلی را نشاندهنده وجود چنین قصدی دانست و تصریح کرد که این موضوع از منظر حقوقی غیرقابل چشمپوشی است.
این گزارش که از سوی «ندا الناشف» معاون کمیسر عالی حقوق بشر ارائه شد، بر اساس قطعنامههای ۳۱/۳۶ و ۵۳/۲۵ شورای حقوق بشر تهیه شده و شامل بررسی ۲۱۵ شرکت اولویتدار از میان ۵۹۶ مورد ادعایی است. در این گزارش تأکید شده که پایگاه داده صرفاً شرکتهایی را پوشش میدهد که در فعالیتهای مستقیم مرتبط با شهرکسازی، از تأمین تجهیزات و خدمات بانکی تا بهرهبرداری از منابع طبیعی و تخریب محیطزیست، مشارکت دارند.
معاون کمیسر عالی همچنین با اشاره به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴، سیاستهای اسرائیل را ناقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین دانست و از دولتها خواست تعهدات خود را برای عدم حمایت از حضور غیرقانونی این رژیم در سرزمینهای اشغالی رعایت کنند.
نماینده دائم ایران نیز با تأکید بر تعهد دولتها برای جلوگیری و مجازات نسلکشی و ضرورت خودداری از هرگونه کمک به آن بهعنوان یک قاعده آمره حقوق بینالملل، همدستی برخی دولتهای غربی در این جنایتها را محکوم و خواستار اعمال فوری تحریمهای جامع علیه رژیم صهیونیستی شد.
بحرینی در پایان سخنان خود تصریح کرد: «ما هرگز تسلیم نخواهیم شد و فریاد عدالتخواهی در برابر این نسلکشی را ادامه خواهیم داد.»
کشورهای اسلامی و آمریکای لاتین نیز در این نشست با اتخاذ مواضعی همسو، رژیم صهیونیستی را محکوم و بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی تأکید کردند.