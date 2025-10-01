رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر جایگاه مردم و تشکل‌های مردمی در اجرای برنامه‌های اجتماعی گفت: بیش از ۹۰ درصد مراکز فعال سازمان بهزیستی را مردم اداره می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی کشور، در نشست هم‌اندیشی موسسات مردم نهاد حوزه بهزیستی با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: مردم و تشکل‌های مردمی باید جدی گرفته شوند و به فعالیت‌های آنها به عنوان شرکای راهبردی نگریسته شود، نه صرفاً برای دریافت بودجه یا کمک مالی.

حسینی تاکید کرد: ما بیش از آنکه در موقعیت‌های دولتی باشیم، در موقعیت غیردولتی فعالیت داشتیم و این افتخاری برای ماست. اعتقاد به ظرفیت‌های مردم و مشارکت آنها، باعث افزایش اثربخشی برنامه‌ها می‌شود.

وی با بیان این که «سازمان بهزیستی کشور بیش از ۲۳ هزار مرکز دارد»، افزود: از این تعداد حدود ۲۱ هزار مرکز در دست مردم است و این مراکز در بسیاری موارد بهره‌وری بالاتری نسبت به مدیریت دولتی دارند. بر اساس دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرفیت‌های موسسات مردم‌نهاد بهره‌مند می‌شویم و نشست مستمر با تشکل‌ها برگزار می‌شود تا مشکلات و پیشنهاد‌های آنها بررسی و پیگیری شود.

حسینی با اشاره به پیشرفت‌های سازمان بهزیستی در زمینه شفافیت و خدمات اجتماعی گفت: در سال‌های اخیر، سازمان بهزیستی به عنوان سازمان برتر کشور در حوزه مجوز‌ها و خدمات اجتماعی شناخته شده است و موفقیت‌های بین‌المللی نیز داشته است؛ به‌عنوان مثال، غربالگری ۱۸ میلیون ناشنوا و نجات ۵۰ هزار نفر از ناشنوایی و کمک به ۵۵۰ هزار فرد نابینا، نمونه‌هایی از اثرگذاری این سازمان است.

وی با بیان این که نگاه جامعه و مردم‌محور به ارائه خدمات اجتماعی، اثربخشی اقدامات سازمان را افزایش داده است، افزود: هر نشستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تجربه‌ای آموزنده و فرصت بزرگی برای توسعه مشارکت مردمی است و امیدواریم این مسیر با راهنمایی‌های وی و تلاش مستمر ادامه یابد.

سمن‌ها و موسسات مردمی به عنوان شرکای راهبردی دولت دیده شوند

محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل انجمن خیریه هاسب و فعال در حوزه فقرزدایی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست تاکید کرد: سمن‌ها و موسسات مردمی باید به عنوان شرکای راهبردی دولت دیده شوند و ظرفیت‌های آنان برای ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری در کشور به کار گرفته شود.

وی بر ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان و ایجاد فرصت‌های اشتغال و مهارت‌آموزی پایدار در این استان‌ها تأکید کرد.

واعظ مهدوی با تقدیر از «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برگزاری این نشست با تسهیل وی ممکن شد؛ میدری با تجربه فعالیت پیشین در حوزه خیریه، مسائل موجود در حوزه رفاه اجتماعی و اشتغال را به خوبی می‌شناسند و بسیاری از مطالب مفید از تجربیات او آموخته شد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مسائل مطرح‌شده فعالان اجتماعی نیازمند توجه ویژه نظام تصمیم‌گیری کشور است و این نشست‌ها باید مستمر برگزار شود تا ظرفیت‌ها و تجربیات موسسات خیریه به صورت هدفمند به کار گرفته شود.

وی بر اهمیت نقش موسسات خیریه در تصمیم‌گیری‌های دولتی تأکید کرد و گفت: دولت نباید این موسسات را تنها برای تأمین منابع مالی ببیند، بلکه باید آنها را به عنوان شرکای راهبردی و مشاوران توانمند در سیاستگذاری تلقی کند. ظرفیت‌های بالای این مجموعه‌ها، به ویژه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، می‌تواند در پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی تأثیرگذار باشد، مشروط بر اینکه امکان نظارت و مشارکت فعال آنها فراهم شود.

واعظ مهدوی همچنین نابرابری را بزرگ‌ترین چالش کشور دانست و با ارائه آمار‌ها اظهار کرد: درآمد خانوار‌های روستایی در سیستان و بلوچستان کمتر از نصف میانگین کشوری است و نسبت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در این استان نیز کمتر از نصف میانگین کشوری است. این موضوع ضرورت توجه وزارت رفاه به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم را برجسته می‌کند.

وی به پروژه‌های اشتغال‌زایی در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: ظرفیت شیلات، مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای و ایجاد دوره‌های کارورزی و استاد-شاگردی در صنایع می‌تواند نیروی کار منطقه را توانمند و اشتغال‌پذیر کند. همچنین با توسعه زنجیره ارزش صنایع کوچک و متوسط در حوزه مواد غذایی، پوشاک و پلاستیک، سهم محرومان از فرصت‌های اقتصادی قابل افزایش است.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، وزارت رفاه
