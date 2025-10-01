باشگاه خبرنگاران جوان - میخائیل مامیاشویلی، رئیس فدراسیون کشتی روسیه به خبرگزاری تاس این کشور گفت: از این به بعد تایید کمیته اجرایی فدراسیون کشتی روسیه برای ورزشکارانی که قصد تغییر تابعیت دارند الزامی خواهد بود و در صورتی که این کمیته تایید نکند، ورزشکاران روسیه حق حضور در کشور‌های دیگر برای رقابت‌های کشتی را ندارند.

مامیاشویلی گفت: ما سیستم تغییر تابعیت را سختگیرانه‌تر کرده‌ایم. اکنون، اگر کسی بخواهد تابعیت خود را تغییر دهد، درخواست او باید توسط کمیته اجرایی فدراسیون تأیید یا رد شود.

حضور پررنگ کشتی‌گیران داغستانی در تیم‌های دیگر که توانستند در المپیک نیز مدال طلا کسب کنند، روس‌ها را بر آن داشته تا اقدامی سخت‌گیرانه برای مهاجرت کشتی گیرانشان وضع کنند.

پیش از این در سال ۲۰۲۴، اتحادیه جهانی کشتی نیز تغییراتی را در قوانین تغییر تابعیت ورزشی تصویب کرد.

در المپیک پاریس ۲۲ کشتی‌گیر روسی‌الاصل با پرچم‌های بحرین، صربستان، بلغارستان، یونان و حتی دانمارک به رقابت پرداختند و ۸ مدال از جمله سه طلا برای کشور جدیدشان به ارمغان آوردند؛ هر سه قهرمان المپیک بومی داغستان بودند.

منبع: ایسنا