باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- سعید زارع مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه از حضور بیش از ۵۰ برجسته کشوری در رویداد ایرج افشار به میزبانی یزد خبر داد و گفت: مراسم افتتاحیه این رویداد پانزدهم مهر در تالار مرکزی یزد با حضور مسئولان ارشد و شخصیت‌های فرهیخته کشوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در استان یزد از ۱۵ تا ۲۲ مهر به نام هفته ایرج افشار نامگذاری شده و برنامه‌های متعددی برای این هفته برنامه ریزی شده است.

زارع از برپایی یک پنل تخصصی به ریاست امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در حاشیه این رویداد، بیان کرد: برگزاری نشست‌های علمی و ایران شناسی، برپایی نمایشگاه اسناد خطی و رونمایی از مستند ایرج افشار، برگزاری ویژه برنامه‌ی نشست صد کتاب قرن با محوریت خوانش کتاب یادگارهای یزد، برگزاری بزرگداشت وحشی بافقی در شهرستان بافق، از جمله برنامه‌های این رویداد خواهد بود.

زارع گفت: اختتامیه این رویداد در روز بیستم مهر و همزمان با روز جهانی حافظ شیرازی با عنوان «یزد، حافظ، ایرج افشار و توسعه» در شهرستان تفت برگزار خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: این رویداد در سال آینده در قالب یک کنگره ملی با دریافت مقالات از پژوهشگران و نویسندگان برگزار شود.

مدیر کل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، از رایزنی برای راه‌اندازی یک پژوهشکده به عنوان ایرج افشار با نگاه تربیت نسلی فاخر در حوزه میراث مکتوب برای کشورمان خبر داد و گفت: استان یزد از لحاظ داشتن اسناد و نسخ خطی جایگاه والایی دارد.

زارع بیان کرد: اگر بخواهیم نقطۀ عطفی در کارنامه افشار انتخاب کنیم، آن را در حوزۀ کتابداری و نسخه‌شناسی باید جستجو کنیم. او را گاهی «پدر کتاب‌شناسی ایران» نامیده‌اند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در حفظ میراث مکتوب افزود: نقش رسانه ها در حفظ حافظه تاریخی در مستند ملت ایران بی بدیل بر شایسته سپاس است اگر اسناد حافظه مکتوب یک ملت است رسانه ها وجدان بیدار و روایتگر این حافظه هستند.

سعید زارع با بیان اینکه مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد با هدف توسعه فرهنگی و هویت ملی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کند ، افزود: کتاب و کتابخوانی و سند و سندخوانی از محورهای اصلی فعالیت این مرکز است.

وی ادامه داد: پایان نامه‌ها، کتاب‌ها، مجلات، روزنامه‌ها، اسناد دولتی و اسناد تاریخ شفاهی از مهمترین ارکان این مرکز محسوب می‌شوند.

استان یزد با قدمت و پیشینه‌ای تاریخی چند هزار ساله دارای مشاهیر و شخصیت‌های علمی و تاریخی است که آثار مکتوب ارزشمند بیشماری در گوشه و کنار یافت می‌شود و حفظ و نگهداری آن و برای فعالیت‌های پژوهشی کاری ضروری و همکاری مردم و مسئولان را بیش از گذشته طلب می‌کند.