افراد دارای مزاج گرم و خشک نباید از زعفران استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاوه بر خانم‌های باردار، افراد دارای مزاج گرم و خشک هم نباید مصرف زعفران داشته باشند که کارشناس برنامه انارستان از شبکه افق به آن پرداخت که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
درمان سردرد بدون استفاده از قرص و شربت + فیلم
فواید شکلات برای کودکان + فیلم
بهترین دارو برای مقابله با سرماخوردگی و پیشگیری از سرطان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراضات داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش/ داوطلبان خواستار رسیدگی به تخلفات و ابهامات هستند
طلوع «اَبَرماه فصل برداشت» در آسمان پاییز
خدمات در منزل سالمندان زیر چتر پوشش بیمه قرار گیرد
لزوم جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در دانشگاه‌ها در صورت عدم بهره‌برداری
پیش‌بینی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از دوره ابتدایی در «آیین‌نامه هدایت تحصیلی»
علائم کمبود ویتامین B
۲۶ درصد جمعیت کشور در ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود/ نرخ موالید در سال گذشته به زیر یک میلیون رسید
سازمان غذا و دارو: برای کالای ته لنجی مجوزی نداده‌ایم
بازگشت اپلیکیشن Rutube برای تلویزیون‌های اندروید به گوگل پلی
ظفرقندی: یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا توزیع شده است
آخرین اخبار
مشخصات کلیدی تبلت جدید سامسونگ گلکسی تب A11+
شومینه‌های هیزمی به اندازه سیگار کشیدن برای ریه‌ها مضر هستند
مصرف زعفران برای چه کسانی ممنوع است؟ + فیلم
ارتباط تکامل مغز انسان با افزایش نرخ ابتلا به اوتیسم
ارائه تسهیلات ۸ میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه ایران‌ساخت
۲۶ درصد جمعیت کشور در ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود/ نرخ موالید در سال گذشته به زیر یک میلیون رسید
کاظمی: توزیع شیر در مدارس در دستور کار است
ظفرقندی: یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا توزیع شده است
بازگشت اپلیکیشن Rutube برای تلویزیون‌های اندروید به گوگل پلی
علائم کمبود ویتامین B
سازمان غذا و دارو: برای کالای ته لنجی مجوزی نداده‌ایم
پیش‌بینی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از دوره ابتدایی در «آیین‌نامه هدایت تحصیلی»
لزوم جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در دانشگاه‌ها در صورت عدم بهره‌برداری
خدمات در منزل سالمندان زیر چتر پوشش بیمه قرار گیرد
طلوع «اَبَرماه فصل برداشت» در آسمان پاییز
اعتراضات داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش/ داوطلبان خواستار رسیدگی به تخلفات و ابهامات هستند
برگزاری اولین دوره المپیاد بین‌المللی نانو برای دانش‌آموزان با حضور ۲۰ کشور به میزبانی ایران
ایران توان تولید بیش از ۷۰ نوع رادیوایزوتوپ را دارد
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری در تولید ست لوله اکسیژناتور بومی+ فیلم
آموزش و پرورش ستون مقاومت در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه