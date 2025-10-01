شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از شرایط پیش فروش خودروهای مدیران خودرو سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت مدیران خودرو برای ثبت نام پیش فروش خودرو‌های خود مبلغ ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقساط از مشتریان دریافت می‌کنند؛ با توجه به اینکه شرکت شرایط اقساطی را برای پیش فروش خودرو‌های خود قرار داد؛ اما به گفته شهروندخبرنگار ما این شرکت به صورت نقدی این مبلغ را از مشتریان دریافت می‌کند. 

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام موضوع از این قرار است که در آگهی‌های رسمی درج‌شده در سایت نمایندگی ۷۷۷ و شرکت مدیران خودرو و همچنین مشاوره تلفنی کارشناس فروش، شرایط فروش خودرو در خرداد ماه ۱۴۰۴ به صورت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقساط ۶۰ ماهه اعلام شد. بر همین اساس، در خردادماه ۱۴۰۴ میزان۵۰ درصد مبلغ خودرو را واریز کردم. اما در قرارداد، اقساط قید نشده بود. هنگام اعتراض، کارشناس فروش توضیح داد که «این فرم قرارداد برای همه ثابت است و اقساط بعداً اعمال می‌شود». اکنون برخلاف وعده‌های اولیه و تبلیغات رسمی، شرکت به صورت یک‌طرفه شرایط را لغو کرده و برای پرداخت یکجای باقی‌مانده مبلغ، دعوت‌نامه نقدی ارسال کرده است. حتی در پیگیری تلفنی هم اعلام کرده‌اند «این تصمیم شرکت بوده است» اینجانب خواستار اجرای تعهد مبنی بر تقسیط ۶۰ ماهه مابقی مبلغ قرارداد هستم.

 

رنجش خریداران شرکت مدیران خودرو از شرایط پیش فروش خودرو
