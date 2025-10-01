فوتی اکنون مربی آزاد است و در ۳۷ سالگی با پیشنهاد مربیگری در تیم ملی ایران روبه‌رو شده. او که در رم، سابقه همکاری با سردار آزمون را در کارنامه دارد، احتمالاً بعد از مشورت با این بازیکن و توافق با فدراسیون فوتبال، به کادرفنی امیر قلعه‌نویی اضافه خواهد شد تا تیم ملی، حداقل روی نیمکت کمی تقویت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، کادرفنی تیم ملی ایران بارها مورد انتقاد قرار گرفته و رسانه‌ها و پیشکسوتان به دفعات از ضعفِ دستیاران امیر قلعه‌نویی نوشته و یا سخن گفته‌اند. این نقدها در تورنمنت کافا و با توجه به نتایج تیم ملی ایران، بیشتر و جدی‌تر شد؛ تا جایی که مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال نیز در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها تأکید کرد که کادرفنی امیر قلعه‌نویی باید تقویت شود.

در همین راستا، گویا فدراسیون فوتبال با یک گزینه ایتالیایی برای همکاری با امیر قلعه‌نویی مذاکره کرده و طرفین به توافقاتی نیز رسیده‌اند. نام این مربی، سالواتوره فوتی است. کسی که در دوران فوتبال خود، آنچنان که باید موفق نبود اما در مربیگری پله‌های ترقی را یکی یکی طی و در سری آ ایتالیا نیز به عنوان دستیار فعالیت کرده است.

فوتی فوتبال خود را از سامپدوریا آغاز کرد؛ آن‌هم در شرایطی که قرار بود کارمند بانک باشد تا یک فوتبالیست. او به عنوان مهاجم، ۱۵ بازی در سری آ انجام داد و یک گل به ثمر رساند. با این حال خیلی زود به سری ب منتقل شد و اغلب سال‌های کوتاهِ دوران بازی خود را در سطح دوم فوتبال باشگاهی در ایتالیا سپری کرد.

آشنایی با همکارِ جدید قلعه‌نویی؛ کارمندِ بانک، دستیار مورینیو و رفیقِ آزمون

او در سری ب، ۱۰۴ بازی انجام داد و ۱۶ گل به ثمر رساند. با این حال مصدومیتِ کمر باعث شد تا فوتی تحت عمل جراحی قرار بگیرد؛ یک جراحی ناموفق که باعث شد این مهاجم دیگر نتواند فوتبال حرفه‌ای را دنبال کند. حتی در خبرها آمده که دردِ کمرِ فوتی به حدی بود که او حتی نمی‌توانست به دخترِ کوچکِ خود بازی کند. فوتی به همین دلیل از پزشکان نیز شکایت کرد و پرونده‌ی این جراحی را به دادگاه کشاند.

بعد از مدتی و به درخواست زامبروتا- مدافع کناری و اسبق تیم ملی ایتالیا- فوتی به لیگ دو سوئیس رفت اما مصدومیت اجازه نداد تا بتواند در رقابت‌های رسمی شرکت کند. بنابراین او در ۲۷ سالگی کفش‌ها را آویخت و سراغ مربیگری رفت.

سالواتوره فوتی در سال‌های پایانی دوران فوتبالِ خود، مدرک B مربیگری را از یوفا گرفت و سپس در سامپدوریا، دستیارِ مارکو جیامپائولو شد. او حدافاصل سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ در سامپدوریا حضور داشت و سپس برای مقطعی کوتاه، همراه با جیامپائولو به میلان رفت و در کادرفنی این تیم مشهور حضور داشت.

از سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰، فوتی باز هم جیامپائولو را همراهی کرد؛ این بار در سری آ و روی نیمکت تورینو. بعد از جدایی ژوائو ساکرامنتو از رم، مورینیو تصمیم گرفت تا فوتی را به کادرفنی جالوروسی اضافه کند. از اینجا به بعد بود که سالواتوره فوتی همکاری خود را مورینیو آغاز کرد.

فوتی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در رم حضور داشت؛ در اوسطِ فعالیت او در پایتخت ایتالیا، مورینیو برای مدتی محروم شد و نمی‌توانست روی نیمکت بنشیند. آقای خاص به فوتی اطمینان کرد و از او خواست تیم را در کنارِ زمین هدایت کند. نتیجه‌ی عملکرد فوتی، فوق‌العاده بود. او در ۶ بازی بدون شکست ماند؛ اینترمیلان و آتالانتا را شکست داد و مقابل میلان به تساوی ۲ بر ۲ رسید.

آشنایی با همکارِ جدید قلعه‌نویی؛ کارمندِ بانک، دستیار مورینیو و رفیقِ آزمون

بعد از پایان همکاری با رم، مورینیو به سوپرلیگ ترکیه رفت تا روی نیمکت فنرباغچه بنشیند. از کادرفنی رم، این سالواتوره فوتی بود که با پیشنهاد همکاری با مورینیو مواجه شد. به همین دلیل به استانبول رفت و در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴، با آقای خاص در فنرباغچه همکاری کرد.

عجیب اینکه مورینیو، فوتی را همراه خود به لیسبون نبُرد تا در هدایت بنفیکا کمک‌حالش باشد. به همین دلیل، فوتی اکنون مربی آزاد است و در ۳۷ سالگی با پیشنهاد مربیگری در تیم ملی ایران روبه‌رو شده. او که در رم، سابقه همکاری با سردار آزمون را در کارنامه دارد، احتمالاً بعد از مشورت با این بازیکن و توافق با فدراسیون فوتبال، به کادرفنی امیر قلعه‌نویی اضافه خواهد شد تا تیم ملی، حداقل روی نیمکت کمی تقویت شود.

