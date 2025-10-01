باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین دوره مسابقات‌ ام‌اس و پنجمین دوره جشنواره استعدادیابی ورزشکاران در بخش زنان و مردان در رامسر آغاز و در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - این رویداد از ۵ مهرماه در بخش دختران آغاز و تا یازدهم این ماه در بخش پسران و در مجموعه فرهنگی ورزشی میرزا کوچک خان و شهید چمران رامسر در حال پیگیری می‌شود.

نفرات برتر این مسابقات در رشته‌های مختلف به این شرح است:

رشته بدمینتون

مقام اول الناز همتی استان سمنان

مقام دوم زینب شعبانی استان قم

مقام سوم فاطمه بیات استان زنجان

رشته تیراندازی

کمتر از ۳۵ سال، نشسته

مقام اول شایسته رحیمی ۱۲۰ امتیاز استان تهران

مقام دوم منیژه طوماری ۹۲ امتیاز استان زنجان

مقام سوم نگین محمدی ۷۷ امتیاز استان همدان

بالای ۳۵ سال، نشسته

مقام اول مریم حسینی ۱۴۵ امتیاز استان تهران

مقام دوم حمیده آفیفین پنجه ۱۳۲ امتیاز استان قم

مقام سوم مینا جعفری ۱۳۲ امتیاز استان اصفهان

کمتر از ۳۵ سال نشسته

مقام اول سیمین طاهر نژاد ۱۱۰ امتیاز سنندج

مقام دوم سمیه صدیقی ۹۹ امتیاز چهارمحال و بختیاری

مقام سوم راحله علی میرزایی ۹۶ امتیاز استان کرمان

کمتر از ۳۵ سال ایستاده

مقام اول مهدیه کاسب‌پور ۵۸ امتیاز خراسان شمالی

پتانک

کمتر از ۳۵ سال

مقام اول فاطمه زنده نور استان یزد

مقام دوم معصومه عرب استان کرمان

مقام سوم مشترک سمیه رسولی فر استان زنجان و آزاده اسماعیلی نیا استان خراسان شمالی

بالای ۳۵ سال

مقام اول الهه قلی‌پور استان تهران

مقام دوم مهری ناصری استان خراسان جنوبی

مقام سوم مشترک محبوبه یعقوبی استان همدان و فریده طهرابی استان مرکزی

استعداد‌های برتر تیراندازی

مقام اول حوریه استخری استان خراسان رضوی

مقام دوم آیلا زنگ ملکی استان آذربایجان شرقی

استعدادیابی تنیس روی میز

در این بخش ورزشکارانی از استان‌های مرکزی اصفهان همدان و زنجان حضور داشتند.

مقام اول مهدیس رودبارانی از استان مرکزی

مقام دوم عسل آقا یاری استان زنجان

مقام سوم مشترک آیدا هلاکویی از استان اصفهان و ندا ابراهیمی استان همدان

دوومیدانی

زینب نوری مدال طلا در مواد ۲۰۰ و ۴۰۰ متر

یگانه زهرا مدال طلا در مواد ۱۰۰ و ۸۰۰ متر

معصومه بابایی مدال نقره در مواد ۱۰۰ و ۴۰۰ متر

شطرنج

زیر ۳۵ سال

مقام اول عاطفه حضرت‌زاده تهران الف

مقام دوم زهره فرهمند استان قم

مقام سوم مشترک پریسا دهقانیان استان فارس و میترا سادات نقوی استان قزوین

بالای ۳۵ سال

مقام اول مرضیه مرادی فر استان البرز

مقام دوم مینا صابر ماهانی استان کرمان

مقام سوم شیرین بیرانوند استان لرستان و فاطمه افشاری استان سمنان

استعدادیابی

پرنیان کدخدایی خراسان جنوبی طلا

دارت

زیر ۳۵ سال

مقام اول سمیرا امامی استان اردبیل

مقام دوم آرزو شریفی استان مرکزی

مقام سوم مشترک سحر گلستانی استان آذربایجان شرقی و شادی رضایی استان تهران ب

بالای ۳۵ سال

مقام اول مریم سادات مرتضوی استان البرز

مقام دوم مریم چگینی استان سمنان

مقام سوم مریم محمودی استان مرکزی و لیلا نظری استان تهران الف

استعدادیابی

مقام اول هلنا کارگر استان خراسان رضوی

مقام دوم فاطمه حسنی استان البرز

گفتنی است این مسابقات در بخش مردان آغاز شده و در حال برگزاری است.