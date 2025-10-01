باشگاه خبرنگاران جوان- پس از دو روز قطعی گسترده اینترنت در افغانستان، منابع خبری از اتصال مجدد اینترنت در این کشور خبر دادند. این قطعی که از عصر روز دوشنبه آغاز شده بود، موجب اختلال در فعالیت‌های روزمره مردم، سیستم بانکی و بخش‌های مالی شده بود.

بر اساس گزارش رسانه‌های افغان، هدف از این قطعی، کنترل و مدیریت فضای مجازی کشور اعلام شده بود. این اقدام طالبان با واکنش نهادهای بین‌المللی مواجه شد، به طوری که سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که این اقدام زندگی میلیون‌ها افغانستانی را در میانه بحران انسانی به خطر انداخته است. یوناما نیز اعلام کرد که با قطع اینترنت، افغانستان از جهان جدا شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با رد شایعات مربوط به ممنوعیت اینترنت، اعلام کرد که کابل‌های قدیمی فیبر نوری اینترنت در سراسر افغانستان فرسوده شده‌اند و در حال تعویض هستند. این قطعی ارتباطات، تأثیرات قابل توجهی بر سیستم حمل و نقل هوایی نیز داشت و تمام پروازها به کابل و از این شهر به شدت مختل شده بودند.