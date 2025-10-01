رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد گفت: ۸۰۵ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه فرآوری و بسته بندی پسته با ظرفیت اسمی حدود ۸۳۳ هزار تن مشغول به فعالیت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۳۳۷ واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد و ظرفیت اسمی ۸۸۴ هزار تن در کشور وجود دارد که در صورت تامین اعتبار، به بهره‌برداری خواهند رسید و می‌توانند سهم بزرگی در توسعه زنجیره ارزش ایفا کنند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با بیان این که ایران با تولید بیش از ۴۳۹ هزار تن پسته، سهمی در حدود ۳۷.۵ درصد از ۱.۱۷ میلیون تن پسته تولید شده در جهان را دارا است، اظهارداشت: آنچه می‌تواند این ظرفیت را به ارزش افزوده واقعی تبدیل کند، توسعه صنایع تبدیلی پسته است.

وی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را راهبردی کلیدی برای کاهش خام‌فروشی، خلق محصولات متنوع و رقابتی عنوان کرد.

ذوالفقاری تصریح‌کرد: فرآوری پسته در قالب مغز، پودر، خلال، پسته طعم‌دار، کره، فراورده‌های شیرینی و بستنی، نوشیدنی‌ها و سایر محصولات غذایی نه‌تنها ارزش اقتصادی محصول را افزایش می‌دهد، بلکه به ارتقای ماندگاری، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، تقویت برند ملی و گسترش بازار‌های صادراتی کمک شایانی می‌کند.

وی ادامه داد: پسته به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک غیرنفتی ایران، جایگاه ویژه‌ای در صادرات و توسعه اقتصادی و نقشی مهم در تراز تجاری و ارزآوری کشور دارد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی تصریح کرد: پسته ایرانی می‌تواند نه‌تنها به‌عنوان یک محصول کشاورزی صادراتی، بلکه به‌عنوان محور یک صنعت تبدیلی و دانش‌بنیان با ارزش افزوده بالا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کند.

وی با اشاره به میزان صادرات پسته کشور خاطرنشان کرد: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۳، ۱۷۳ هزار تن انواع پسته به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار به بیش از ۶۵ کشور جهان صادر شده است.

ذوالفقاری افزود: این کشور‌ها از جمله کشور‌های اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، چین، فدراسیون روسیه، قطر، سنگاپور، قزاقستان، قرقیزستان و عراق می‌باشند.

به گفته وی اگرچه صادرات پسته خام همچنان سهم قابل توجهی دارد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد صادرات فرآورده‌های تبدیلی می‌تواند به مراتب سودآورتر باشد، چرا که میانگین ارزش صادراتی پسته ایران در سال ۱۴۰۳، ۹.۲ دلار به ازای هر کیلوگرم و بالاترین ارزش جهانی پسته در این سال، ۱۶.۰۴ دلار به ازای هر کیلوگرم بوده است، در حالی‌که برخی فرآورده‌های فرآوری‌شده تا چندین برابر این ارقام ارزش دارند.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

